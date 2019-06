Côte d’Ivoire : MSC organise la première édition des « Drinks », sa nouvelle rencontre d’échanges sur la finance digitale

(MICROSAVE CONSULTING) - Le cabinet international de conseil en inclusion financière, économique, et sociale, Microsave Consulting (MSC) a organisé la première édition de sa nouvelle rencontre d’échanges sur les thématiques importantes de l’écosystème de la finance digitale, le jeudi 06 juin 2019 à Abidjan.

Dénommée « les Drinks by MSC », cet évènement fait, à chaque fois, intervenir un guest speaker. Ainsi, la première édition avait pour thème « le risque et la fraude en Finance digitale », avec, Hermann Dano, Directeur général de YUP Côte d’Ivoire comme orateur.

Devant un auditoire composé essentiellement d’acteurs de l’écosystème de la finance digitale en Côte d’Ivoire, Hermann Dano a exposé sur les enjeux et l’impact que pourrait avoir une parfaite maitrise des risques et de la fraude dans la finance digitale. « La sécurité et la traçabilité des opérations est nécessaire pour l’inclusion financière », a-t-il déclaré.

Poursuivant, il a fait remarquer que « l’inclusion financière est le manque d’accès à une identité réelle ». Ceci, dans la mesure où il est difficile pour toute institution financière d’avoir un historique qui lui permette de s’intéresser à une personne donnée. « Les banques ne vous font pas crédit parce que vous n’avez pas de traçabilité. Si vous avez la possibilité de tracer vos transactions et d’avoir un historique, vous pouvez intéresser les banquiers », a insisté Hermann Dano. Dans ce sens, il importe d’améliorer l’éducation financière des populations. Ce qui pourra leur permettre de sortir du secteur informel, et ainsi d’avoir accès à des services financiers. « L’éducation financière permet de donner aux populations des outils qui contribuent à améliorer l’inclusion financière », a-t-il souligné.

Ajoutant, par ailleurs, que les fournisseurs de services financiers digitaux se doivent de fournir des services financiers permettant l’identification et la traçabilité des opérations, tout en offrant une certaine fluidité.

Dans ce cadre MSC se positionne comme le partenaire idéal pour effectuer cette transformation digitale. Et comme l’a indiqué Ali Touvnel, Senior manager à MSC « notre mission c’est d’apporter la matière et les outils aux professionnels de l’écosystème qui souhaiteraient effectuer leur transformation digitale ».

Notons que cette première édition des « Drinks by MSC », a été organisée en prélude à un séminaire de formation sur la gestion des risques et la prévention de la fraude en finance digitale que le cabinet organise du 2 au 5 juillet 2019 à Abidjan en Côte d’Ivoire.