(AXIAN ) - Axian annonce le lancement de KRED, la nouvelle marque de microfinance 100% digitale de sa banque BNI MADAGASCAR, en présence de M Richard RANDRIAMANDRANTO, Ministre des Finances et du Budget et de Mme Lantosoa RAKOTOMALALA, Ministre de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat ;

KRED, UNE PREMIÈRE EN AFRIQUE

« Pour la première fois en Afrique, une solution de microcrédit est 100% digitalisée ! » annonce fièrement Hassanein HIRIDJEE, CEO du groupe Axian

KRED est une solution de microfinance innovante qui offre aux TPE et PME malgaches une convergence optimale entre les services mobiles et financiers. Forte d’un partenariat avec MVola, la marque de mobile money d’Axian, KRED déploie le concept, unique en Afrique, d’une « banque de microcrédit digitale » permettant à ses clients d’avoir accès à des services financiers abordables sans avoir à se déplacer.

DIMINUER LES OBSTACLES STRUCTURELS ET GÉOGRAPHIQUES D’ACCÈS AUX SERVICES FINANCIERS

« Notre bureau est chez nos clients », explique Bernardin ZAFINDRATSILIKANA, Business Development Manager de KRED. En permanence sur le terrain, les équipes commerciales de KRED vont directement à la rencontre de chaque client afin de leur proposer les solutions financières les plus adaptées à leur situation. Une fois l’octroi des crédits effectué, les différentes opérations sont entièrement dématérialisées.

UNE INNOVATION 100% MALAGASY, NÉE DES SYNERGIES INTERNES AU GROUPE AXIAN

KRED a été conçue et développée au sein du groupe Axian. Née de la volonté de la banque BNI MADAGASCAR, de démocratiser les services financiers pour tous les segments du marché malagasy, KRED a bénéficié tout au long de sa création des expertises de TELMA MONEY (MVOLA) et d’AITS, entreprises du groupe Axian positionnées sur les marchés du mobile money et de la transformation digitale des entreprises. « KRED a été créée pour contribuer efficacement à la promotion de l’entrepreneuriat à l’échelle nationale, booster les différentes filières économiques encore sous exploitées et créer ainsi des emplois », souligne Adrian CHINDRIS, Directeur Général Adjoint de la BNI MADAGASCAR en charge de la Stratégie et Premier Responsable de KRED. Opérationnelle depuis quelques mois, KRED a déjà séduit de nombreux clients dans différentes villes de la Grande Ile, notamment à Antananarivo, Antsirabe, Toamasina, Fianarantsoa et Antsiranana.

À PROPOS DE KRED

KRED est la marque de microfinance de la banque BNI MADAGASAR. Créée pour répondre aux besoins croissants des TPE et PME malagasy en financements, KRED offre une convergence optimale des services mobiles et financiers.

À PROPOS DE BNI MADAGASCAR

Première banque malagasy de proximité, BNI MADAGASCAR propose des produits et des services bancaires adaptés aux besoins des professionnels et des particuliers. Elle participe à l’inclusion financière et à la dynamisation du secteur formel de l’économie.

BNI MADAGASCAR est une entreprise des groupes Axian et CIEL LDT.

À PROPOS D’AXIAN

BNI MADAGASCAR et KRED sont des entreprises du groupe Axian.

Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe diversifié présent dans 5 secteurs d’activité à fort potentiel de croissance : immobilier, télécoms, services financiers, énergie et innovation. Avec plus de 3500 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, nous sommes partenaire de la transformation économique des pays émergents. Nous nous assurons systématiquement de l’impact durable et positif de nos activités sur le quotidien du plus grand nombre. Parce qu’avoir accès à des services financiers permet de sécuriser son présent et de bâtir son futur, Axian soutient BNI MADAGASCAR et KRED pour proposer des solutions innovantes et adaptées aux besoins de chacun.

Plus d’informations sur www.axian-group.com et sur Twitter @AxianGroup