Côte d’Ivoire : la BICICI invite ses clients et collaborateurs au spectacle «Les Enfoiriens»

(BICICI ) - L’Institut Français avait fait le plein ce mercredi 10 avril à 20h pour « Les Enfoiriens » version 2019. La BICICI, sponsor des activités d’Azen PROD pour toute l’année, avait également convié clients et collaborateurs à ce spectacle sur le thème des comédies musicales.

Ce tableau fut un véritable tour du monde musical, où les invités BICICI ont été transportés par les envolées des chanteurs.

Au programme : sons, lumières, tenues diverses et variées, nous emmenant tour à tour à Paris, Broadway ou aux pieds des pyramides en Egypte.

A la fin de ce spectacle de près de 2 heures, le public a offert une « standing ovation » aux artistes, montrant toute sa satisfaction d’avoir passé des instants privilégiés, qui resteront certainement gravés dans leur mémoire.

Il faut rajouter que « Les Enfoiriens » portent une grande dimension caritative avec le projet des « Cantines du Cœur », qui offrent des repas dans des cantines scolaires sous l’égide de l’ONG IVOIRE DD.

Créée en 1962, la BICICI est une des principales banques de la Côte d’Ivoire et fait partie du groupe BNP Paribas, présent dans d’autres pays en Afrique. Elle a développé une large gamme de produits et services pour ses clients Particuliers et Professionnels, couvrant l’ensemble de leurs besoins. Elle offre également un accompagnement sur mesure et des services d’aide à la gestion, à ses clients Entreprises et Institutionnels.