Standard Chartered versera 18 millions $ aux autorités US suite à des transactions litigieuses de sa filiale au Zimbabwé

(Agence Ecofin) - La multinationale bancaire Standard Chartered Bank a convenu dans un accord avec les autorités américaines, de rembourser un montant équivalent à 18 millions $. L’initiative vise à clore un dossier, qui pourrait engager sa responsabilité civile, sur des faits possibles de violation par sa filiale au Zimbabwé, des lois financières des Etats-Unis.

Cette situation survient parce que plusieurs clients du groupe bancaire coté sur le London Stock Exchange, et figurant sur la liste de personnes désignées comme indésirables par le département du trésor américain, en charge du contrôle des avoirs à l’étranger, ont effectué plusieurs transactions financières, à partir de leurs comptes logés au sein de Standard Chartered Bank Zimbabwé, et en direction de la filiale américaine du groupe, et d’autres institutions financières américaines.

L’administration américaine a été sensible à la bonne foi de la banque britannique, qui a signalé cette possible violation de la loi américaine, via sa filiale zimbabwéenne. Elle a en effet estimé qu’il était très probable, que les employés de Standard Chartered Zimbabwé n’aient pas été au courant de ces possibles violations.

Les autorités des Etats-Unis dressent périodiquement, une liste de personnes et de pays avec lesquels il est interdit d’effectuer des transactions en dollar, ou via des institutions financières basées sur le sol américain. L’accord permet à Standard Chartered d’éviter une grosse amende, qui a déjà frappé de grands groupes bancaires.

Chamberline MOKO