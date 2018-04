Le Marocain Banque Centrale Populaire ouvre un bureau de représentation au Qatar

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire marocain Banque Centrale Populaire (BCP) a inauguré le 10 avril, un bureau de représentation dans la capitale qatarie, Doha, pour servir la diaspora marocaine et accompagner les investisseurs qataris en Afrique.

«Notre bureau de représentation à Doha jouera en premier lieu, le rôle de structure d’accueil et de proximité vis-à-vis des Marocains et des Sub-sahariens résidant au Qatar, et veillera constamment à les rapprocher des services bancaires et financiers proposés par le réseau des Banques Populaires au Maroc et le réseau des Banques Atlantique en Afrique subsaharienne.», a déclaré le directeur général du groupe, Laïdi El Wardi, lors de la cérémonie d’inauguration de ce bureau.

« Il permettra également de donner plus de visibilité aux investisseurs qataris sur les opportunités que présente l’économie marocaine et de mettre l'expérience de la banque en matière de financement et de consulting, à la disposition des ces investisseurs pour accompagner leurs opérations en Afrique subsaharienne.», a-t-il ajouté.

M.El Wardi a également précisé que le groupe BCP a conclu des conventions avec des réseaux leaders en matière de transfert d'argent au Qatar, permettant ainsi à la diaspora marocaine, de profiter de multiples services de manière rapide, sécurisée et à bon prix.

Le groupe BCP est présent dans 14 pays africains, dont la Côte d’Ivoire, le Togo, le Sénégal et le Cameroun. Il dispose aussi des bureaux de représentation dans 14 autres pays à travers le monde, dont l’Allemagne, l’Arabie Saoudite et le Canada.

Lire aussi:

06/03/2018 - Le marocain Banque Centrale Populaire se renforce dans le capital de Maroc Traitement des Transactions

21/02/2018 - Le Marocain Banque centrale populaire s’offre des actifs du Français BPCE à Maurice et à Madagascar

16/11/2017 - Maroc: Banque Centrale Populaire acquiert 16 % du réassureur Mamda Re, dont le principal marché cible est l’Afrique subsaharienne

12/07/2017 - La Banque centrale populaire du Maroc entre au capital de la Bia Niger