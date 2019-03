Le groupe BGFIBank a célébré la journée internationale des droits de la femme dans les 11 pays où il est présent

(BGFIBank ) - Les employées du Groupe BGFIBank ont célébré le 8 mars la journée internationale des droits de la femme, dans chacun des 11 pays où la banque est présente.

Chacune des sociétés du Groupe a tenu vivre cette journée à travers des actions spéciales :

BHC la maison mère a initié un challenge dénommé « BGFI Women Challenge » ;

BGFIBank Gabon a célébré sa clientèle féminine à travers la remise de paniers surprises ;

BGFIBank Guinée Equatoriale a lancé une newsletter ponctuelle dénommée « Actu portrait » afin de recueillir les témoignages des femmes sur la vie du Groupe ;



BGFIBank Côte d’Ivoire a donné la parole à celles en poste depuis l’ouverture de la filiale ;

BGFIBank Cameroun a organisé une sensibilisation sur la gestion vie privée-vie professionnelle;

BGFIBank Sénégal a tourné un clip promo avec les femmes de la filiale ; Une implication féminine qui au sein du Groupe est des plus visible (photo de Une)

Dans son histoire, BGFIBank a toujours fait la part belle aux femmes. Avec plus de 2000 collaborateurs et près de 50% d'effectifs féminins, le Groupe BGFIBank fait figure de modèle en Afrique avec, aux plus hautes fonctions, des femmes.