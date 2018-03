La Fondation BGFIBank clôture la première édition de son programme "Women Entrepreneurs Business Education"

(BGFIBank ) - C’est ce vendredi 9 mars, au lendemain de la Journée Internationale des Femmes, que les 50 récipiendaires gabonaises de la première édition du programme Women Entrepreneurs Business Education de la Fondation BGFIBank ont reçu leurs certificats de participation au programme, à l'Hôtel Radisson Blu, à Libreville.

La cérémonie qui a été suivie d’un cocktail, s’est déroulée en présence du Représentant du Ministre de la Promotion des Investissements Privés de l’Entreprenariat National des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce et de l’Industrie et de quelques invités triés sur le volet.

Dans son discours, le Secrétaire exécutif de la Fondation BGFIBank, Madame Manying Garandeau, a précisé l'objectif de ce programme qui vise à « favoriser la citoyenneté économique des femmes entrepreneures, en leur permettant de développer les compétences et ressources nécessaires afin de devenir financièrement indépendantes, et cela de façon durable ». Elle a ensuite encouragé ces femmes méritantes en leur souhaitant que leur « succès motivent d'autres femmes en général et les femmes entrepreneures en particulier ». Prenant la parole à son tour, le porte-parole des récipiendaires, Madame Eolia Marilyne ASSENGONE MINKO, a remercié la Fondation BGFIBank pour cette initiative inédite en faveur des femmes entrepreneures au Gabon et a promis que les connaissances acquises grâce à ce programme, porteront leurs fruits et amèneront un changement positif significatif dans la façon de mener leurs affaires.

Un programme pensé pour les femmes

Lancé le 11 septembre dernier, elles sont au total 100 femmes entrepreneurs au Gabon, en Côte d'Ivoire et au Sénégal à avoir bénéficié de ce programme entièrement subventionné par la Fondation BGFIBank. Durant quelques semaines, ces femmes ont bénéficié de sessions de cours et d’ateliers axés essentiellement sur la méthodologie "Lean Startup" et les techniques de gestion et de création d’entreprise. Quatre cohortes de 25 participantes ont ainsi pu suivre gratuitement 240 heures de formations à l’entrepreneuriat délivrées par le partenaire technique de ce programme, la Fondation Entreprenarium, spécialisée dans le renforcement de capacités des femmes et jeunes entrepreneurs africains. Les 100 bénéficiaires ont été sélectionnées parmi 302 dossiers de candidature reçus, sur plusieurs critères : le caractère innovant et le fort potentiel du projet entrepreneurial, la volonté d’acquérir des compétences essentielles au développement d’une PME mais aussi et surtout, l’ambition de résoudre un problème et de créer de la valeur dans leurs communautés respectives.

Le programme Women Entrepreneurs Business Education a été spécialement conçu pour soutenir des femmes entrepreneures, ou aspirantes entrepreneures, à réaliser leur plein potentiel, grâce à des formations adaptées et axées sur les bonnes pratiques de gestion et de développement d'entreprises, mais aussi au travers d’exercices interactifs permettant aux participantes de consolider leurs connaissances nouvellement acquises sur chacun des thèmes proposés. Pour Linda MINOUÉ, bénéficiaire ivoirienne : « Le programme Women Entrepreneurs Business Education a été une expérience très enrichissante pour moi parce que ça me permet aujourd’hui de pouvoir mieux planifier mon activité, mieux la structurer et de savoir comment élargir mon portefeuille-clients ».

A propos de BGFIBank

Le Groupe BGFIBank s'est engagé, depuis plusieurs années, dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Si cet engagement sociétal implique une dimension sociale tournée vers les besoins et le bien-être de ses salariés et une dimension environnementale tournée vers la protection de l'environnement, il ne se réduit pas à cela. En effet, cet engagement comporte également une dimension citoyenne qui suppose la prise en compte des besoins de la société civile, en contribuant, entre autres, à lutter contre l’exclusion, les inégalités ou la pauvreté. La Fondation BGFIBank contribue concrètement à l’ambition d’un développement responsable en soutenant des actions d’intérêt général au profit de tous. Porteuse de valeurs de solidarité, la Fondation est au service de la réalisation des objectifs du Groupe en matière de responsabilité sociétale. A ce titre, elle est chargée de maintenir un dialogue permanent avec les communautés d'accueil dans l'ensemble de ses pays d'implantation. La Fondation BGFIBank donne la priorité aux initiatives locales ciblées, des projets dont les effets ont un impact direct sur les populations bénéficiaires. Elle intervient dans le domaine de l'éducation et de la formation.

A propos de ENTREPRENARIUM Foundation

ENTREPRENARIUM Foundation est une fondation panafricaine dédiée à la promotion de l’entrepreneuriat avec une présence à Libreville, Kigali, Abidjan et Dakar. La fondation a été créée en juillet 2014 et s'est engagée à apporter un soutien aux femmes et aux jeunes entrepreneurs sur le continent africain à travers des programmes concrets. Avec un centre de gestion partagé, des ateliers de formation et des services conseils, ENTREPRENARIUM Foundation offre une gamme complète de services sur mesure pour soutenir la création et le développement de PME viables et innovantes sur le continent. Depuis sa création, ENTREPRENARIUM a formé 2.029 entrepreneurs et aspirants entrepreneurs dont 780 femmes et a accompagné des organisations comme Shell, Total, Imbuto Foundation dans l’élaboration et le suivi-évaluation de leurs programmes dédiés à l’entrepreneuriat. La Fondation BGFIBank lui a confié l'exécution de son programme lié à l'entreprenariat.