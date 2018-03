Afrique du Sud: la Banque centrale met VBS Mutual Bank sous tutelle suite à une crise de liquidité

(Agence Ecofin) - La Banque centrale sud-africaine a annoncé, le 11 mars, la mise sous tutelle de VBS Mutual Bank, un petit établissement de crédit contrôlé par des investisseurs noirs, suite à une crise de liquidité.

« L’équipe de direction de la banque a été remerciée et un curateur du cabinet d’audit SizweNtsalubaGobodo a été chargé de gérer la banque qui souffre d’une grave crise de liquidité », a déclaré le gouverneur de la Reserve Bank, Lesetja Kganyago (photo), lors d’une conférence de presse.

« L’argent des déposants est garanti, et VBS Mutual Bank restera opérationnelle », a-t-il rassuré, expliquant que la procédure de mise sous curatelle de la banque est motivée par son incapacité à débloquer des dépôts qui lui ont été confiés par des municipalités.

Le vice-gouverneur de la Banque centrale sud-africaine, Kuben Naidoo, a fait savoir, de son côté, que l’établissement de crédit a fait les frais d’une commerciale imprudente qui a favorisé l’explosion des dépôts municipaux. « C'est une stratégie assez risquée de prendre ces dépôts et de les prêter sur le long terme. Lorsque les municipalités ont demandé le déblocage de leurs fonds, la banque n'était pas en mesure de payer », a-t-il détaillé.

VBS Mutual Bank exploite six succursales à travers le pays et disposait d’un total des actifs de 2,4 milliards de rands, au 31 décembre 2017. La banque non cotée avait fait parler d’elle, en 2016, lorsqu’elle a accordé à l’ex-président Jacob Zuma un prêt destiné à rembourser à l’Etat une partie des fonds ayant servi à la rénovation de sa résidence privée.

VBS Bank avait été aussi condamnée, l’an passé, à une amende de 500 000 rands (42000 dollars), en raison de la faiblesse de ses mesures de contrôle en matière de prévention du blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme.

