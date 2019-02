La Société Financière Internationale annonce son appui à la mise en place de nouveaux services aux PME au sein d’Equity Bank

(Agence Ecofin) - La Société Financière Internationale (SFI), est annoncée dans un projet d’appui à la mise en place de nouveaux services et produits dédiés exclusivement aux Petites et moyennes entreprises (PME) au sein du groupe bancaire Equity Bank Ltd.

Les services techniques de cette filiale du groupe de la Banque Mondiale aideront l'institution financière kényane à renforcer ses processus d’octroi de crédits et à former le personnel en charge du segment PME au sein de la banque.

« Equity Bank est bien placée pour fournir des produits et services supplémentaires à ses clients PME, compte tenu de sa couverture nationale à travers un réseau de 177 agences et de ses canaux numériques innovants », a commenté un responsable de la SFI.

La banque cotée sur le Nairobi Securities Exchange consacre en moyenne 60 % de ses prêts aux petites entreprises. Selon un rapport publié en 2017 par la Central Bank of Kenya, les PME représentent 98 % du total des entreprises kényanes. Mais celles-ci ne contribuent qu’à hauteur de 3 % dans le PIB du pays.

Chamberline Moko