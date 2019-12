Le groupe bancaire sud-africain Absa Bank cible une expansion de ses services de banque d'investissement en Chine

(Agence Ecofin) - La filiale Corporate and Investment Banking du groupe financier sud-africain Absa Group prévoit d’ouvrir un bureau en Chine dans le cadre d’une expansion qui ciblera également d’autres parties de l’Asie et du Moyen-Orient. Charles Russon, qui dirige cette filiale a déclaré : « l’année prochaine, nous solliciterons l’approbation stratégique de notre conseil pour une présence en Chine ».

Absa se met ainsi en droite ligne avec la stratégie d'autres groupes bancaires sud-africains qui ont affiché clairement des ambitions asiatiques. Standard Bank Group qui est détenu à 20% par Industrial and Commercial Bank of China, a déclaré qu'il prévoyait de tirer plus de 147 milliards de dollars par an du commerce bilatéral entre l'Afrique et la Chine.

De même, la Rand Merchant Bank, une des filiales du groupe First Rand a un bureau de représentation à Shanghai et a conclu des partenariats avec plusieurs banques chinoises, tandis que le groupe Nedbank a accepté en 2013 de coopérer avec Bank of China.

Absa Group est déjà intermédiaire financier en Afrique pour de grands groupes chinois comme Huawei, qui est un des équipementiers phares dans le secteur africain des télécommunications. Il est prévu dans le cadre de l'expansion en Asie que soit multiplié le nombre de services disponibles en matière d'investissement. Pour l'instant aucun détail n'est encore donné à cet effet.

Idriss Linge