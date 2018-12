Côte d’Ivoire : la BICICI et KPMG forment les entreprises

(BICICI) - La Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI), filiale du Groupe BNP Paribas, en partenariat avec le Cabinet d’audit et de conseil KPMG, a organisé le jeudi 29 Novembre 2018 à l’hôtel Novotel d’Abidjan un séminaire de formation dénommé « Académie des Entreprises ».

Destiné à une vingtaine de clients, filiales de multinationales pour la plupart, ce séminaire a traité de deux thèmes principaux :

«Introduction à la notion du transfert indirect de bénéfices en Côte d’Ivoire»

«Les récentes modifications du statut fiscal des bureaux de représentation en Côte d’Ivoire»

«Il est important pour nous de convier régulièrement nos clients à ce type d'initiatives et d'avoir un réel échange avec eux», a indiqué M. Abdelhafid HANED, Directeur de la Clientèle des Entreprises et Institutionnels de la BICICI.

Quant à Mme Nadia HAMILTON, Directeur Tax&Legal à KPMG Côte d’Ivoire, elle a échangé plus en profondeur avec les participants sur les différents sujets du séminaire.

Au terme des débats d’une demi-journée, les participants qui ont poursuivi les discussions avec le Directeur Général de la BICICI, M. Jean-Louis MENANN-KOUAME, étaient bien outillés pour cerner tous les contours des thèmes développés.

En organisant l’Académie des Entreprises, la BICICI et KPMG démontrent leur volonté de contribuer au renforcement des capacités des entreprises.

L’Académie des Entreprises s’inscrit dans le cadre de la volonté de la BICICI d’accompagner ses clients Corporate grâce au dynamisme et à la réactivité de ses équipes commerciales, mais aussi à travers le conseil et le coaching de sa clientèle sur l’environnement global des affaires.

A propos de la BICICI

Créée en 1962, la Banque Internationale pour le Commerce et l’Industrie de la Côte d’Ivoire (BICICI) est une société anonyme au capital de 16 666 670 000 FCFA. Elle dispose d’un réseau de quarante-six agences, deux centres d’affaires dédiés aux Entreprises, un Trade Center et une Société de gestion et d’Intermédiation, BICICI BOURSE. La BICICI est une des principales banques de la Côte d’Ivoire et fait partie du groupe BNP Paribas, présent dans une dizaine d’autres pays en Afrique. Elle a développé une large et robuste gamme de produits et services pour ses clients Particuliers et Professionnels, couvrant l’ensemble de leurs besoins. Elle offre également un accompagnement sur mesure et des services d’aide à la gestion, à ses clients Entreprises et Institutionnels. La BICICI a une activité RSE (Responsabilité Sociétale de l’Entreprise) régulière et soutenue dans divers domaines : les arts et la culture, la santé, l’éducation, le sport et l’environnement.

A propos de BNP Paribas

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 74 pays, avec plus de 192 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.

A PROPOS DE KPMG

KPMG International Coopérative (KPMG International) est un réseau global de cabinets membres fournissant des services d’Audit, de droit, de fiscalité et de conseil aux grands groupes internationaux, aux entreprises régionales et locales, aux gouvernements et aux programmes et projets de développement. Créé en Côte d’Ivoire en 1994, suite à la reprise du portefeuille régional de l’ex firme Arthur Andersen, KPMG Côte d’Ivoire, membre du réseau KPMG International est devenu en 2002 le fer de lance des activités de KPMG pour la région Afrique Francophone Subsaharienne (AFS) en qualité de Bureau Régional. Société anonyme au capital de 350 millions de francs CFA, KPMG Côte d’Ivoire est aujourd’hui l’un des cabinets leaders en audit et conseil dans la région. Dirigés par Jean-Luc Ruelle, son Président Directeur Général Afrique Francophone subsaharienne et Frank Nangbo, Directeur Associé Côte d’Ivoire, KPMG Afrique Francophone Subsaharienne, joue la carte de la proximité pour une meilleure qualité de service auprès de ses clients, en étendant ses implantations dans de nombreux pays d’Afrique Francophone Subsaharienne. KPMG en Afrique Francophone Subsaharienne c’est une couverture de 21 pays dont: 14 pays et 17 bureaux : Bénin, Cameroun, Congo (2 bureaux), Côte d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée Equatoriale, Mali, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo (3 bureaux), Sénégal, Tchad et Togo ; 7 pays additionnels couverts : Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Guinée Bissau, Madagascar, Mauritanie, Niger. Plus de 600 professionnels ;