L’éditeur de logiciel de gestion bancaire, CERGI.SA gagne la confiance de 3 nouveaux groupes bancaires

(CERGI) - Ce mois d’Octobre a vu la qualité des solutions de CERGI.SA plébiscitée. En effet, trois groupes bancaires ont fait le choix de CERGI, notamment pour, (i) la Gestion de la Conformité au PCB-Révisé, (ii) BALE II & BALE III et (iii) la Gestion du leasing et de l’affacturage.

Le groupe bancaire panafricain BOA, via sa filiale BOA Togo, a fait le choix de la solution de Conformité PCB Révisé, BALE II & BALE III pour la production automatisée de l’ensemble de ses déclarations règlementaires à la BCEAO. La signature, le 04 octobre 2019, de cette convention intervient avec le retraitement de 18 mois de déclarations cohérentes à la BCEAO dans le cadre d’un POC extrêmement rigoureux.

Le 18 octobre 2019, ce fut le tour de Bridge Bank Group d’emboîter le pas au Groupe BOA pour les mêmes logiciels après un Benchmarking portant sur le retraitement des déclarations réglementaires de la période allant de Janvier à Septembre 2019. Le Groupe a aussi confié à CERGI.SA la production de ses Déclarations sur base consolidée.

Nouveau venu dans la communauté bancaire de l’UEMOA, ALG, un groupe financier togolais spécialisé dans les activités de Leasing et d’affacturage a ouvert officiellement ses activités à Lomé avec sa 1ère filiale, African Lease Togo (ALT), le 14 octobre dernier. Auparavant, le 24 juillet 2019, ALG avait opté pour CERGI SA pour la totalité de son Core bancaire.

La signature de ces contrats majeurs et successifs marque le retour gagnant de cette SSII trentenaire sur le marché des logiciels bancaires de l’UEMOA.

QUI EST DONC CERGI.SA ?

Créée depuis 1991, CERGI.SA spécialiste africain de l’édition de logiciels de Gestion Bancaire est basé à Lomé au Togo, avec un pool de plus de 35 Ingénieurs en Génie logiciel. Avec une quarantaine de banques et Établissements de Crédit dans son portefeuille, elle se positionne aujourd’hui comme le Leader incontestable des solutions de Conformité dans l’espace UMOA depuis la réforme de la BCEAO de Janvier 2018. Un véritable Industriel de logiciels, CERGI SA est au service de la communauté bancaire et financière africaine, à travers ses solutions de Reporting à la BCEAO et de gestion des divers cycles des Créances Douteuses et Litigieuses.