New Development Bank approuve le financement de 3 projets pour un montant global de 780 millions $, sur 2019 en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - Le conseil d’administration de la New Development Bank (NDB), une institution financière multilatérale réunissant les cinq Etats membres des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) a approuvé pour l’année 2019, le financement de 3 projets pour un montant global de 780 millions $ en Afrique du Sud. Ces ressources seront affectées à des projets énergétiques et d’assainissement.

Industrial Development Corporation, une institution financière sud-africaine obtiendra sous forme de prêt un montant de 80 millions $ pour des projets dans le secteur des énergies renouvelables. Eskom, la compagnie nationale de production et de distribution d’électricité, actuellement en proie à des difficultés financières, bénéficiera d’un prêt de 480 millions $ pour la construction d’une centrale thermique.

Une ligne de crédit de 220 millions $ sera alloué pour le financement d’un projet d’assainissement et d’approvisionnement en eau.

En plus de ces trois projets, la New Development Bank annonce qu’elle pourrait accorder un prêt de 300 millions $ à la Development Bank of Southern Africa (DBSA) pour financer des projets énergétiques dans le pays. Sur les trois dernières années, la New Development Bank avait approuvé trois projets pour un montant global de 680 millions $ en Afrique du Sud.

Chamberline Moko