L'augmentation de capital prévue par BMCE Bank of Africa est positive, mais ne suffira pas selon Fitch Ratings

(Agence Ecofin) - Fitch Ratings a salué « l’initiative prise par le groupe bancaire marocain BMCE Bank of Africa d'augmenter ses fonds propres ». L'agence de notation estime en effet, que l'annonce par le groupe de son projet visant à mobiliser entre 4 et 6 milliards de dirhams marocains, est une chose positive.

La banque a aussi indiqué qu’un actionnaire stratégique non marocain entrerait dans son capital, sans aucune indication. Mais des sources médiatiques concordantes parlent du Commonwealth Development Corporation (CDC), l’entité britannique en charge des investissements dans des économies peu ou pas développées.

Si la viabilité effective des grands groupes bancaires marocains a souvent été mise en doute par les agences de notation, Fitch estime que la situation de BMCE Bank est encore plus à surveiller. Ses analystes pensent que cette augmentation de capital ne suffira à faire sortir la perception des fonds propres de la banque, de sa note "B" (spéculatif).

Une part de l'augmentation de capital se fera par incorporation des dividendes et le plan de financement de l'augmentation au profit des employés n'est pas expliqué. En plus de cela, le processus se déroulera sur deux ans et les nouveaux fonds pourraient vite être absorbés par l'activité du groupe.

Pour l'instant, l'opération reste à l'étape de l'annonce et elle n'a pas encore reçu les approbations nécessaires. Le groupe marocain a partagé son ambition de se consacrer de manière encore plus approfondie au reste de ses activités en Afrique. Ces dernières ont contribué à son revenu net en 2018 pour 48%.

Idriss Linge