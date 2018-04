Le groupe bancaire français BPCE va lancer une banque mobile en Algérie

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire français Banque populaire Caisse d'épargne (BPCE) s'apprête à lancer une banque entièrement digitale en Algérie, via sa filiale locale Natixis Algérie, a rapporté le site d’information cBanque, le 6 avril.

Cette banque sera inspirée du modèle de la néobanque Fidor Bank, la banque d’origine allemande rachetée en juillet 2016 par BPCE. Ce modèle comprend deux volets: une offre de banque mobile et une plateforme communautaire, depuis laquelle les internautes peuvent échanger sur des problématiques bancaires.

Selon les informations recueillies par cBanque, la banque mobile de BCPE en Algérie devrait permettre l’ouverture de comptes par visio-conférence. L’offre comprendrait un compte courant, sans épargne ni crédit.

Natixis Algérie compte 28 agences et 750 collaborateurs. Cette filiale du groupe BCPE, qui a entamé ses opérations dans le plus grand pays du Maghreb en 1999, offre une large gamme de produits et services financiers aux grandes entreprises, PME-PMI, professionnels et particuliers.

