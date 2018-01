Sénégal : le gouvernement insiste auprès des banques locales pour qu’elles financent davantage l’agriculture et les PME

(Agence Ecofin) - Les banques locales sénégalaises ont été invitées au cours d’une rencontre tenue le 9 janvier 2018 à apporter plus de financements au profit des campagnes de commercialisation des produits agricoles et pour les petites et moyennes entreprises (PME) du pays. « Les établissements bancaires constituent un des maillons importants du secteur financier. Ils ont une contribution majeure à apporter au financement de l’économie » a fait savoir Amadou Bâ, le ministre sénégalais en charge de l’Economie, des Finances et du Plan.

Les PME sénégalaises qui constituent la plus grande partie des entreprises ont du mal à obtenir des crédits de la part des banques. A côté de cela, les agriculteurs locaux sont également en manque de financements pour commercialiser leurs productions.

Au-delà de l’augmentation des crédits accordés aux PME et au secteur agricole, il serait aussi important de revoir à la baisse les taux d’intérêt applicables à ces financements, et qui tournent dans une moyenne de 9,3%, contre une moyenne des taux de 6,2% au Sénégal.

Il ne sera pas aisé de convaincre les banques de suivre ces conseils, alors que la zone UEMOA entre de plain-pied dans l’application de nouvelles normes prudentielles dites de Bâle II et Bâle III. Ces règles risquent de rendre les banques plus exigeantes en matière d’octroi de crédits.

Chamberline Moko