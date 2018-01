Attijariwafa Bank se déploie au Ghana à travers un protocole d’accord signé avec Ghana Commercial Bank

(Agence Ecofin) - Une nouvelle manifestation de l’ambition du groupe Attijariwafa à pénétrer les marchés d’Afrique anglophone, s’est une fois de plus manifestée, à travers la signature d’un protocole d’accord avec le groupe Ghana Commercial Bank, le leader de son secteur au Ghana.

Selon les termes de cet accord, les deux institutions vont fonctionner comme des banques correspondantes. Elles ouvriront des comptes en devises, l’une chez l’autre, pour effectuer certaines opérations de change. Les clients d’Attijariwafa Bank présents au Ghana, pourront utiliser GCB pour réaliser leurs opérations bancaires et vice-versa.

Les deux banques prévoient également de consolider les transactions bancaires entre le Ghana et le Maroc et envisagent explorer d’autres domaines tels que la banque de détail, l’assurance, le crédit à la consommation et les services bancaires.

Rappelons qu’en 2016, un précédent accord avait été signé entre la première banque marocaine et le groupe nigérian United Bank for Africa (UBA), mais cette fois sur des domaines stratégiques comme le financement de grands projets.

Chamberline Moko