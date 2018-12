Maroc : Banque Centrale Populaire va émettre un emprunt obligataire subordonné de 211 millions $

(Agence Ecofin) - Le groupe marocain Banque Centrale Populaire (BCP) a annoncé, le 10 décembre, avoir obtenu le feu vert de l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) pour émettre un emprunt obligataire subordonné de 2 milliards de dirhams (environ 211 millions de dollars).

L’émission est destinée à financer les projets de développement du groupe sans altérer ses fonds propres réglementaires actuels, selon une note d’information relative à l’opération, publiée par la banque.

Accessoirement, l’opération permettra également de renforcer les fonds propres réglementaires actuels et, par conséquent, le ratio de solvabilité du groupe.

L’émission portera sur 20 000 obligations subordonnées d’une valeur nominale de 100 000 dirhams. Ces obligations se subdivisent en quatre tranches : A, B, C et D. Les deux premières tranches sont d’une maturité de 7 ans, contre 10 pour les deux autres. Les taux d’intérêt de ces obligations varient entre 2,89 % et 4,04%.

La période de souscription débutera le jeudi 13 décembre 2018, et sera clôturée le 17 du même mois.

La souscription est réservée aux investisseurs qualifiés de droit marocain, à savoir les Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les compagnies financières, les établissements de crédit, les compagnies d’assurance et de réassurance, la Caisse de dépôt et de gestion, les fonds de pension et les caisses de retraite.

L’organisme chargé du placement est la Banque Centrale Populaire, tandis que le rôle de conseiller financier a été confié à Upline Corporate Finance, une filiale du groupe BCP.

Lire aussi:

04/12/2018 - Le Marocain Banque Centrale Populaire annoncé dans l’acquisition d’une Fintech sénégalaise

18/10/2018 - Le marocain Banque Centrale Populaire envisage des acquisitions au Kenya, au Rwanda, au Ghana et en Tanzanie

17/10/2018 - Le Marocain Banque Centrale Populaire finalise l’acquisition de la Banque des Mascareignes à Maurice

27/09/2018 - Le Marocain Banque Centrale Populaire annonce un bénéfice net de 170,5 millions $ au 1er semestre 2018

25/09/2018 - Le marocain Banque Centrale Populaire bientôt en concurrence directe avec Attijariwafa Bank au Congo et au Cameroun