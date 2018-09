Fairfax Africa mobilise 90 millions $ auprès de banques canadiennes, pour soutenir ses activités

(Agence Ecofin) - Fairfax Africa, une holding d'investissement canadienne tournée vers des investissements en Afrique, a obtenu un crédit renouvelable (revolving) de 90 millions $ auprès de banques canadiennes, apprend-on de sources proches de l'organisation.

La firme s'est illustrée en 2017 avec un investissement de près de 158,3 millions $ dans la holding bancaire Atlas Mara, qui lui a permis d'en posséder 43,3% du capital, et de devenir indirectement actionnaire de l’Union Bank, une des plus importantes banques cotées sur le Nigerian Stock Exchange et filiale d'Atlas Mara.

L'entreprise s'engage désormais à fond sur l'Afrique, encouragée par des performances inintéressante en 2017. Ses placements ont contribué à hauteur de 11,3 millions $ à son chiffre d'affaires (31,8 millions $). Dans un contexte de charges moins importantes, son bénéfice net de la période s'est établi à 23,4 millions $.