BGFIBank Europe noue un partenariat avec ETC Invest S.P.A, société mère du groupe ETC “Export Trading Cooperation”

(BGFIBank) - BGFIBank Europe annonce la signature, le 4 juillet 2019, d’un accord de partenariat avec ETC Invest S.P.A, une institution financière italienne à participation publique, spécialisée dans les activités d’Investment Banking, Correspondent Banking, Trade/Project Finance et Bonds.

Avec cet accord, ETC va renforcer ses investissements en Afrique et notamment dans les pays d’intervention du Groupe BGFIBank.

« A travers ce partenariat, nos deux institutions vont mettre à profit leur expertise technique et leur capacité financière pour développer un portefeuille de financement en matière de Trade Finance et d’Investissements favorisant l’émergence de projets à forte valeur ajoutée entre l’Europe et la zone Ohada », explique Francesco de Musso, Directeur Général de BGFIBank Europe.

Filiale du Groupe BGFIBank, BGFIBank Europe dont le siège est basé à Paris est spécialiste du Trade Finance. Elle est la plate-forme européenne du groupe et se concentre sur le commerce. Services financiers, services bancaires aux entreprises et institutions financières. BGFIBank Europe est accréditée par l’autorité de contrôle prudentielle française en tant que banque de dépôt pour entreprises.

ETC Invest S.p.A, entre autre, est le véhicule instrumental pour l’Afrique de son actionnaire public de référence FINEST S.p.A. (le véhicule d’investissement des gouvernements régionaux du Nord Italie). Le groupe ETC intervient principalement en Europe, avec des filiales basées en Italie et Malte, et dans l’espace OHADA avec sa filiale ETC Surety SA qui s’occupe de l’activité de garantie et recouvrement.