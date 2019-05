Le PDG du Groupe BGFIBank, Henri Claude Oyima a échangé avec le Gouverneur de la BEAC

(BGFIBank) - M. Henri Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank, a rencontré dans la matinée du mercredi 8 mai, M. Abbas Mahamat Tolli, Gouverneur de la Banque des États de l'Afrique Centrale (BEAC).

La séance de travail a été l'occasion d'une discussion ouverte et cordiale a indiqué M. Henri Claude OYIMA au sortir de la réunion : « La rencontre avec le Gouverneur de la BEAC s’inscrit dans le cadre des échanges permanents que j’entretiens avec les superviseurs des pays d’implantation du Groupe BGFIBank. C’était l’occasion pour moi de lui faire état de la situation globale actuelle du Groupe BGFIBank au sortir de notre Conseil d’administration d’arrêté des comptes 2018 et, plus spécifiquement, de notre filiale BGFIBank Cameroun. Le Gouverneur Tolli et moi avons également discuté des nouvelles dispositions règlementaires en matière financement de l’économie, du commerce international, sur le contrôle interne des banques, ainsi que sur la supervision des holdings financiers. Il a en particulier été question des outils et méthodes de supervision, ainsi que de l’activité de contrôle que nous déployons au sein du Groupe BGFIBank ».

A propos du Groupe BGFIBank

BGFIBank est un groupe financier international multi-métiers qui compte plus de 2.000 collaborateurs présents dans 11 pays. Il accompagne au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal. Les équipes du Groupe BGFIBank dispensent chaque jour à sa clientèle des conseils et des services haut de gamme et adaptés à leurs besoins autour des quatre métiers principaux que sont la banque commerciale, la banque d’investissement, les services financiers spécialisés et l’assurance.