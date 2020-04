Côte d’Ivoire : Atlantic Business International remet un chèque de 200 millions de FCFA au Fonds de Solidarité Covid 19

(BANQUE ATLANTIQUE) - Atlantic Business International, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire (BCP) du Maroc, a remis le mercredi 8 avril 2020, un chèque de 200 millions de FCFA au Fonds de Solidarité COVID 19. Cette contribution fait partie d’une enveloppe globale de 750 millions de FCFA, consacrée à la lutte contre le Coronavirus COVID 19, dans les pays de présence du Groupe BCP en zone UEMOA et en République de Guinée. Fidèle à ses valeurs de citoyenneté et de proximité avec les pays où il est installé, le Groupe BCP œuvre ainsi aux côtés des pouvoirs publics pour faire face à cette crise sanitaire mondiale.

Le chèque de 200 millions, correspondant au montant alloué à la Côte d’Ivoire, a été remis à M. Adama Coulibaly, Ministre de l’Economie et des Finances, par M. Habib KONE, Directeur Général d’Atlantic Business International, en présence de M. le Ministre du Commerce et de l’Industrie, Souleymane DIARRASSOUBA, M. Ahmed BENLAFKIH, Directeur Général Adjoint d’Atlantic Business International, Arsene Coulibaly, Directeur Général de Banque Atlantique et Isidore TANOE, Directeur Général d’Atlantique Finance. Ce don symbolise l’ancrage local fort des filiales du Groupe BCP en Côte d’Ivoire, à travers sa holding ABI, sa Banque commerciale, Banque Atlantique, ses deux compagnies d’assurances, Atlantique Assurances et Atlantique Assurance Vie, ainsi que sa banque d’affaires, Atlantique Finance.

Par ailleurs, dans le cadre d’un mécanisme global d’accompagnement des Etats d’Afrique de l’Ouest confrontés à cette crise sanitaire majeure, le Groupe BCP s’appuie fortement sur sa filiale locomotive, Banque Atlantique, ainsi que sur un dispositif alternatif spécialement mis en place. Ce dispositif est assuré à travers les réseaux spécialisés de microfinance porté par AMIFA, filiale d’inclusion financière de la BCP, par Atlantique Cash et par Wizall Money, pour les activités de Mobile Money et les services de transfert d’argent et de paiements. Wizall Money est déjà sélectionné comme opérateur de paiement dans le cadre du projet des filets sociaux productifs, une opération du gouvernement ivoirien visant la lutte contre l'extrême pauvreté dans le pays. Le Groupe BCP entend poursuivre ce partenariat afin de soutenir l’Etat pour la riposte au COVID 19.

Conscientes que la protection de la santé des citoyens est l’affaire de tous, les filiales de Côte d’ivoire, à l’instar des autres filiales du Groupe BCP, ont pris des mesures strictes destinées à limiter la propagation de cette épidémie au sein des différents sites, points de vente et agences à travers le renforcement des dispositifs d’hygiène et de sécurité.

À PROPOS DE ATLANTIC BUSINESS INTERNATIONAL

Atlantic Business International (ABI) est la holding financière subsaharienne du Groupe Banque Centrale Populaire du Maroc. Groupe financier présent dans les 8 pays de l’espace UEMOA et en Guinée, ABI occupe une position clé dans la région à travers ses banques commerciales (Banque Atlantique, BIA NIGER et BPMG), ses compagnies d’Assurances (Atlantique Assurances Vie et IARD en Côte d’Ivoire et GTA Assurances Vie et IARD au Togo) et ses métiers spécialisés (Atlantique Finance, Atlantic Asset Management, Atlantique Cash et Wizall Money). Atlantic Business International est le 3ème groupe de l’UEMOA en termes de part de marché.

À PROPOS DU GROUPE BANQUE CENTRALE POPULAIRE (BCP)

Le Groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le groupe BCP est présent dans 32 pays dans le monde. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne (26% de PdM) et un acteur majeur du financement de l’économie (24% de PdM).