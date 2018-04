Protocole d'accord entre les groupes MTN et Ecobank, avec en ligne de mire, renforcer l'inclusion financière via le mobile en Afrique

(Agence Ecofin) - Les groupes MTN et Ecobank ont annoncé mardi 10 avril 2018 en fin de journée, la signature d'un protocole d'entente visant à innover et renforcer l'accès aux services financiers pour leurs clients, dans les pays où ils sont présents. « Le paysage changeant de la banque numérique et de la téléphonie mobile crée des opportunités uniques dans la façon dont les clients sont servis. L'Afrique devra, dans ce cas, numériser ses services financiers. MTN et Ecobank font un grand pas aujourd'hui avec cette importante initiative, pour soutenir ce programme panafricain », a fait savoir Ade Ayeyemi, le directeur général d'Ecobank.

Rappelons que les deux groupes ont plusieurs choses en commun pour la réalisation de ce projet. MTN est le groupe de télécommunication le plus présent en Afrique avec son service Mobile Money qui couvre 13 pays et regroupe 21,4 millions d'utilisateurs actifs. Ecobank revendiquait à la fin 2017 un bombre de 14 millions de clients dans ses 33 pays de présences.

Les détails autour de la construction de ce partenariat ne sont pour le moment pas connus. Dans des pays comme le Cameroun, l'application bancaire Ecobank permet déjà de tirer des montants limités sur son compte Mobile Money. Cette transaction est beaucoup plus élargie lorsqu'on veut tirer de l'argent sur son compte Orange Money. Mais une chose est sûre, les deux groupes veulent grossir leur nombre de clients dans le segment du porte-monnaie mobile.

Idriss Linge