Barclays Africa va se scinder en quatre pôles d’activités distincts dans le cadre d’une nouvelle stratégie de développement  

(Agence Ecofin) - Barclays Africa Group a annoncé, dans un communiqué rendu public le 9 avril, qu’elle allait se scinder en quatre pôles d’activités distincts dans le cadre d’une nouvelle stratégie de développement. «Ce projet de scission prévoit la séparation en quatre nouvelles entités indépendantes ; la banque de détail et d’affaires; la banque d’investissement; la gestion de fortune et les assurances ; et les opérations du groupe dans les pays africains hors Afrique du Sud.», a précisé la banque dans son communiqué.

Barclays Africa Group a décidé début mars dernier, de reprendre son nom initial d’Absa Group auquel il avait renoncé en 2005 dans le sillage de son passage sous la coupe de la banque britannique Barclays. Ce nouveau changement de dénomination, qui devrait entrer en vigueur le 30 mai prochain après l’obtention du feu vert des actionnaires et des autorités règlementaires, marque la forte réduction de la participation de Barclays dans la banque sud-africaine.

Le processus de séparation entre Barclays Africa et sa maison mère, a été initié en mars 2016, lorsque Barclays a annoncé son intention de réduire sa participation dans sa filiale africaine jusqu’à un niveau de déconsolidation réglementaire et comptable sur une période de deux à trois années. Cet objectif a été déjà atteint puisque Barclays ne détient plus actuellement que 14,9% du capital de la troisième banque sud-africaine.

Dans le cadre du processus du désengagement total de Barclays de son ex-filiale africaine, qui devrait s’achever en 2021, la banque britannique a versé 765 millions de livres (environ 1 milliard de dollars), et permis au management de Barclays Africa, de définir sa propre stratégie de croissance tant en Afrique du Sud, qu'au niveau continental.

Barclays Africa a déjà annoncé une stratégie qui s’articule autour de l’implantation de nouveaux marchés africains, pour faire passer les revenus réalisés en dehors du marché sud-africain de 6 à 12%, et de la digitalisation des services bancaires.

Lire aussi:

14/03/2018 - Kenya : la filiale de Barclays Africa lance un nouveau produit islamique de financement du commerce

03/03/2018 - Barclays Africa reprend son nom initial d’Absa Group et lorgne de nouveaux marchés africains

19/06/2017 - Barclays Africa est rattrapé par une amende de 96,6 millions $ liée à ses activités durant la période de l'apartheid

23/02/2017 - Barclays Africa recevra 988 millions $ de sa maison mère pour financer des investissements liés à la scission