ecobank-revendique-des-transactions-d-une-valeur-de-1-milliard-via-son-application-de-banque-mobile-sur-l-exercice-2017

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire panafricain revendique le bilan de 1 milliards $ de transactions réalisées et 4 millions de clients enregistrés dans ses 33 pays de présence en Afrique, depuis le lancement, il y a 18 mois, de son application de gestion des opérations bancaires via des smartphones.

Compte tenu de ce que la valleur globale des transactions via cette application mobile a été de 604 millions $ au cours de l'année 2017 et que le nombre de clients ayant téléchargé était de 1,95 millions de personnes sur la même période, cela signifierait que le groupe a recruté 2,1 millions de clients supplémentaires au cours du premier trimestre 2018 et des volumes de transaction proches du 400 million $.

Commentant le niveau atteint par ce service, Ade Ayeyemi, le PDG du Groupe Ecobank, a expliqué que la stratégie d’Ecobank, désormais, est d'utiliser les services bancaires mobiles pour fournir des services innovants, efficaces et rentables à ceux qui sont généralement en dehors de l'économie formelle.

« Notre orientation vers le digital donne déjà des résultats, avec une croissance de notre clientèle de près de 40%, ce qui nous permettra d'atteindre notre objectif à moyen terme de 100 millions de clients », a fait savoir Mr Ayeyemi. Toutefois, avec seulement 14 millions de clients à la fin 2017, il faudra encore travailler dur pour atteindre l’objectif.

Idriss Linge