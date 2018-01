CEMAC : les dirigeants des filiales et les cadres en charge des fonctions de contrôle de BGFIBank, formés aux nouveaux règlements

( BGFIBank) - Les 4 et 5 janvier 2018 s’est tenue à BBS, l’Ecole Supérieure de la Banque du Groupe BGFIBank, une formation sur le nouveau paquet règlementaire CEMAC/UMAC/COBAC.

Animés par les équipes du Secrétariat Général de la COBAC, cette formation était destinée aux Directeurs Généraux des filiales de la zone CEMAC et des Cadres en charge des fonctions de contrôle du Groupe BGFIBank.

C’est à l’initiative de la Direction Générale du Groupe BGFIBank que tous, y compris les Directeurs Généraux de BGFIBank Congo, BGFIBank Guinée Équatoriale, BGFIBank Cameroun, de BGFIBank Gabon, de Finatra et de Loxia ainsi que le Comité de Direction de BGFI Holding Corporation se sont retrouvés à Libreville pour une sensibilisation sur les nouvelles dispositions règlementaires de la COBAC.

C’est tout le sens donnée à ce séminaire de formation, d’information et de sensibilisation, animée par trois collaborateurs de la COBAC et qui a porté sur :

La Présentation de la Commission Bancaire Afrique Centrale (COBAC) ;

Le Règlement COBAC R-2016/04 relatif au contrôle interne dans les établissements de crédit et les holdings financières ;

Le Règlement n o 02/14/CEMAC/UMAC/COBAC relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté ;

Le Règlement COBAC R-2016/03 relatif aux fonds propres dans les établissements de crédit

Le Règlement n o 01/16/CEMAC/UMAC/COBAC/CM portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme et de la prolifération en Afrique Centrale ;

Le Règlement no 01/15/CEMAC relatif à la supervision des holdings financières et à la surveillance transfrontière ;

L’objectif visé est celui d’accompagner les sept entités du Groupe assujetties à la règlementation COBAC à mieux appréhender et à s’approprier les obligations liées à ces nouveaux règlements.

« Le contexte de marché et les mutations constantes dans le secteur bancaire appellent de la part des banquiers que nous sommes, plus de prudence et de rigueur en matière de gestion des risques et de planification de l’utilisation des fonds propres. L’intérêt de cette rencontre est d’encourager les échanges de vues au plus haut niveau entre le superviseur bancaire et les assujettis du Groupe BGFIBank dans la conciliation des diligences commerciales et au respect de la conformité aux exigences de la COBAC. Je voudrais ici remercier l’équipe du Secrétariat Général de la COBAC, pour leur précieuse contribution à cette rencontre » a déclaré Henri Claude OYIMA Président Directeur Général du Groupe BGFIBank.

A propos du Groupe BGFIBank

BGFIBank est un groupe financier international multi-métiers qui compte plus de 2.000 collaborateurs présents dans 11 pays. Il accompagne au quotidien une clientèle diversifiée au Bénin, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, en France, au Gabon, en Guinée Equatoriale, à Madagascar, en République Démocratique du Congo, à Sao Tomé-et-Principe et au Sénégal.

Les équipes du Groupe BGFIBank dispensent chaque jour à sa clientèle des conseils et des services haut de gamme et adaptés à leurs besoins autour des quatre métiers principaux :

- la banque commerciale

- la banque d’investissement

- les services financiers spécialisés

- l’assurance.