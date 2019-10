Afriland First Group étend son réseau bancaire panafricain à l’Ouganda

(Agence Ecofin) - La Banque centrale ougandaise a officiellement annoncé, le 4 octobre 2019, la délivrance de licences à deux nouvelles banques, dont Afriland First Bank Uganda Limited, filiale d’Afriland First Group, fondé par le Camerounais Paul Kammogne Fokam (photo).

Grâce à cette nouvelle licence, ce groupe bancaire à capitaux majoritairement camerounais, ouvrira ainsi sa 11e filiale sur le continent africain, après celles du Cameroun, de Sao Tomé-et-Principe, de la RD Congo, du Liberia, de la Zambie, du Soudan du Sud, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée équatoriale, de la Guinée Conakry et du Bénin.

En plus de ces filiales africaines, ce groupe bancaire dispose également de deux bureaux de représentation en Chine (depuis 2001) et en France.

Fort de sa bonne connaissance de la Chine, Afriland First Group et le China Africa Development Fund (CADFUND) ont signé une convention stratégique le 25 septembre 2017, qui a pour but de promouvoir le développement des projets en Afrique. Officiellement, cette convention autorise le président d’Afriland First Group à présenter au fonds chinois susmentionné, des projets aussi bien publics que privés, issus des 54 pays africains.

Pour rappel, le banquier camerounais Paul Kammogne Fokam est la 2e fortune en Afrique subsaharienne francophone, selon la version africaine du magazine Forbes, derrière son compatriote Baba Dan Pullo, le roi du thé.

Brice R. Mbodiam