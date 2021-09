Au 1er semestre 2021, NSIA BANQUE CI améliore sa performance et réalise un résultat net de 10 028 millions FCFA

(NSIA ) - Dans un contexte marqué par une crise sanitaire et économique inédite, NSIA Banque CI a conduit de façon résiliente ses activités et affiche une performance satisfaisante au terme du premier semestre 2021. L’amélioration générale des indicateurs de résultats vient confirmer l’efficacité de la stratégie de reprise mise en œuvre par la banque.

NSIA Banque CI affiche un résultat net en hausse de 255 % porté par un accroissement du Produit Net Bancaire (PNB) et la maîtrise du coût du risque de crédit au cours de ce premier semestre 2021. Il s’établit à 10 028 millions FCFA.

La hausse du PNB, qui s’établit à 35,9 milliards FCFA au 30 juin 2021 contre 30,4 milliards FCFA au 30 juin 2020, s’explique principalement par la progression de la marge d’intérêt de 27 % mais également par un léger recul de 1 % des commissions. En effet, la banque est parvenue à accroitre les produits d’intérêts générés par son activité de crédit et à augmenter les produits sur le portefeuille titres, en dépit d’une hausse du coût des ressources.

Au 30 juin 2021, les frais de gestion sont en hausse de 8 % par rapport à la période précédente et représentent 19,8 milliards FCFA. En effet l’intégration de l’ex-Diamond Bank CI suite à la finalisation de l’opération d’apport partiel d’actif a vu le nombre de collaborateurs de NSIA Banque CI passer de 1012 en juin 2020 à 1064 au 30 juin 2021. De même, les frais généraux ont augmenté de 10,6% à la suite de la prise en compte des charges de l’ancien établissement bancaire.

L’importante amélioration du coût net du risque est un des éléments marquants de ce premier semestre 2021. En effet, il s’améliore de 40 % et s’affiche à 3,57 milliards FCFA contre 5,9 milliards FCFA au 30 juin 2020. Cette évolution est consécutive à la politique de suivi des engagements mise en place par la banque qui a pour effet de limiter la défaillance des clients sains. Ainsi, le montant total des provisions sur le portefeuille de crédit enregistré au 30 juin 2021 s’établit à 5 milliards FCFA avec une dotation de 0,48 milliard FCFA au titre des créances saines nouvellement déclassées.

Enfin, avec un bilan en légère contraction (3%) s’établissant à 1 506 milliards FCFA au 30 juin 2021, NSIA Banque CI demeure dans le top 5 du marché bancaire ivoirien. La banque est parvenue à respecter l’ensemble des ratios prudentiels définis par le régulateur, ce qui démontre la solidité de son bilan notamment en matière d’exigence de fonds propres en adéquation avec les risques.

Au second semestre, la refonte de l’organisation réalisée depuis le mois de mai 2021, devra permettre à la banque, compte tenu de sa taille et de ses ambitions, de gagner à nouveau en efficacité dans la conduite des activités.

À propos de NSIA Banque Côte d’Ivoire

Filiale du Groupe panafricain NSIA, présent dans 12 pays et leader en Assurance et Banque, NSIA Banque CI fait partie du pôle bancaire dudit groupe fort de 3 banques et 3 succursales en Afrique de l’Ouest. Cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), elle compte aujourd’hui plus de 80 agences en Côte d’Ivoire, dispose d’un parc de plus de 120 automates, ainsi que d’un bureau de représentation à Paris (France) dédié à la diaspora. Dès lors, elle se positionne comme le partenaire privilégié des Particuliers et des Entreprises. Elle contribue fortement au développement de l’économie ivoirienne par le financement de plusieurs projets ; ce qui lui a valu d’obtenir un second prix d’excellence, celui du « Meilleur établissement du secteur financier », décerné par l’État de Côte d’Ivoire, dans la catégorie « Domaine de la gestion économique et financière ». Elle compte près de 1 000 employés.

À propos du Groupe NSIA

Le Groupe NSIA est un Groupe de services financiers qui intègre des produits et services bancaires et d’assurances. Le Groupe NSIA, est fort de 3 Banques, 3 succursales bancaires, 20 Compagnies d’Assurances, 1 Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI), 1 Société de Gestion des OPCVM, 1 société Immobilière, 1 société de courtage en réassurance, et 1 Fondation. Il compte plus de 3 000 employés.