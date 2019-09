Standard Bank cible le développement du commerce intra-africain dans sa stratégie de croissance des revenus

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire sud-africain Standard Bank voit dans la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA), une opportunité pour accroître ses revenus dans le futur, a appris l'Agence Ecofin. L’information a été donnée par Sola David-Borha (photo),directrice générale de cette institution, dans une interview accordée à Bloomberg, en marge du dernier Forum économique mondial pour l'Afrique, qui se tenait en Afrique du Sud.

« Bien que sa mise en œuvre puisse être entravée par des obstacles, l’objectif recherché par cet accord est extrêmement important. De nombreux échanges commerciaux en Afrique se déroulent de manière informelle et ce que nous croyons pouvoir faire en partie, c'est de faire migrer ce pan informel vers le secteur formel », a fait savoir Sola David-Borha, au cours de cet entretien.

Standard Bank qui est la plus importante banque africaine en matière de volume d’actifs, est contrôlée à près de 21% par le groupe bancaire chinois Industrial and Commercial Bank of China (ICBC). Cela la met en bonne posture pour tirer un avantage compétitif des 147 milliards $ d'échanges commerciaux entre le continent noir et la Chine. Elle espère, d'ici 2025, occuper une part de marché de 40% sur les transactions financières liées aux opérations de ce marché.

Aussi, le groupe bancaire qui est présent dans une vingtaine de pays africains espère accroître davantage la part des revenus tirés de ses filiales. Il a de bonnes raisons d'espérer, car pour le premier semestre 2019, s'achevant fin juin dernier, ces filiales ont joué un grand rôle dans la progression de ses bénéfices, alors que l'Afrique du Sud, son principal marché, fait face à des défis.

Enfin, Standard Bank prévoit aussi de se renforcer dans les économies à fort potentiel de croissance d'Afrique de l'Ouest Francophone, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Un tel positionnement devrait créer une connexion forte avec la filiale nigériane. Mais il faudra encore attendre ; la filiale sénégalaise pourrait n'obtenir une autorisation que vers la fin de l'année 2020.

Idriss Linge