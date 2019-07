BGFIBank Gabon annonce la reprise des retraits Airtel Money sur son réseau de Guichets Automatiques de Banque (GAB)

(BGFIBank) - Les services de retrait Airtel Money sur le réseau des Guichets Automatiques de Banque (GAB) de BGFIBank Gabon sont de nouveaux fonctionnels.

Depuis le début du mois de juillet 2019, BGFIBank déploie une campagne de communication sur la reprise des retraits Airtel Money sur le réseau GAB de BGIFIBank Gabon. L’offre désormais optimisée est beaucoup plus simplifiée tant dans la génération du code de retrait sur le téléphone portable via Airtel Money que dans le retrait au niveau des GAB BGFIBank. En plus de cette simplification, BGFIBank Gabon et Airtel Money offrent aux utilisateurs un service beaucoup plus sécurisé et de qualité, limitant ainsi, les risques d’insatisfaction du client.

Grâce à la mutualisation de l’ingéniosité et de l’innovation technologique des deux entreprises, respectivement leader dans leur domaine de compétences, les 1 003 000 abonnés Airtel pourront en plus des points de ventes Airtel Money et des revendeurs, retirer leur argent sans carte sur l’ensemble du réseau GAB de BGFIBank Gabon, qui compte aujourd’hui plus de 85 automates répartis sur l’ensemble du territoire national, y compris en province là où, BGFIBank est présent (Lambaréné, Franceville, Moanda, Port-Gentil et Oyem).

Les deux Directeurs Généraux se sont réjouis de la remise en service de cette offre, car elle garantit aux usagers une disponibilité suffisante de leur argent directement sur les GAB BGFIBank Gabon. « Avec la mutualisation de ces deux technologies, finis les problèmes de liquidité chez les revendeurs » a garanti M. Alain KAHASHA.

« Nous offrons la possibilité aux clients utilisateurs, de retirer et de mettre à la disposition des tierces personnes à n’importe quel moment de la journée la somme d’argent dont elles ont besoin, sans être obligé de se rendre en agence. Nous garantissons ainsi, en plus de la sécurité, une autonomie parfaite dans l’exécution de cette opération : de la génération du code sur le mobile au retrait dans les GAB BGFIBank Gabon » a indiqué Mme Ludivine OYENI AMONI.

Comment fonctionne ce service ? Le client compose depuis son téléphone *150#, suit les instructions, reçoit alors une notification avec un code de retrait à 12 chiffres, qu’il devra soigneusement conserver, car ce code lui sera demandé au moment du retrait sur le GAB BGFIBank Gabon. Il recevra sur son téléphone une notification de retrait.

Le Service client Airtel Money se tient à la disposition des clients utilisateurs pour tout supplément d’informations ou de réclamations.

A propos d’Airtel Africa

Airtel Africa Limited est une société panafricaine de télécommunications présente dans 14 pays d'Afrique. Airtel Africa est animée par la vision de fournir des services mobiles abordables et innovants à tous. Cette vision est soutenue par son actionnaire principal, Bharti Airtel. Les produits développés par Airtel Africa sont compatibles 2G, 3G, 4G et permettent la transmission des services voix et de données sans fil, ainsi que le commerce mobile par le biais d'Airtel Money. Airtel Afrique comptait plus de 97 millions de clients dans l'ensemble de ses activités à la fin de décembre 2018.

A propos de BGFIBank Gabon

BGFIBank Gabon leader incontesté de la sous-région, a encore reçu pour la troisième fois consécutive, le prix de la « Meilleure Institution Bancaire d’Afrique Centrale» le 11 juin 2019 à Malabo. Avec un Capital XAF 100 002 994 350 FCFA, acteur historique dans le domaine de la finance bancaire, BGFIBank Gabon poursuit son ascension en se transformant chaque jour pour offrir à ses clients les meilleures offres bancaires.