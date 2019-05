La SFI examine la possibilité d'appuyer une initiative de NSIA Banque visant à accorder 46 millions d'euros de prêts aux PME

(Agence Ecofin) - La Société financière internationale, la branche de la Banque mondiale, en charge du financement du secteur privé dans les pays en développement, réfléchit à la possibilité d'accompagner 3 filiales de NSIA Banque - présente dans cinq pays - avec une facilité de partage de risques de 23 millions d'euros.

Si son conseil d'administration valide le projet, NSIA Group, via sa division banque, prévoit d'utiliser cet appui pour accorder des crédits à des petites et moyennes entreprises, des femmes entrepreneures et aussi de très petites entreprises.

Avec l'entrée d’une régulation bancaire dans la zone de l'Union monétaire ouest-africaine, il devient difficile pour les établissements de crédit d'accompagner des clients à potentiel de risque élevé.

L'appui de la SFI à ce projet viendrait donc s'ajouter à une série d'autres visant à appuyer le secteur des PME qui constitue une partie importante des économies de la sous-région.

Rappelons que NSIA Banque fait partie de l'ensemble NSIA qui désormais compte deux actionnaires de référence. La Banque Nationale du Canada qui est actionnaire avec 22 % du capital de NSIA Participations, holding gérante du groupe, et Swiss Re qui est premier actionnaire (avec 29 %) de Manzi Finance, elle même actionnaire majoritaire de NSIA Participations.



Idriss Linge