La firme d'analyse et de recherches Alpha Mena recommande aux investisseurs de céder leurs titres BMCE Bank

(Agence Ecofin) - La firme de recherche et d'analyse Alpha Mena a recommandé aux investisseurs de céder les actions BMCE Bank of Africa présentes dans leurs portefeuilles, car selon elle, la valeur de ces dernières pourrait connaître une baisse non négligeable à terme.

L’entreprise, qui est basée à Tunis, explique que le scénario dans lequel BMCE Bank of Africa peine à accroître ses revenus et à réduire ses coûts se poursuivra entre 2019 et 2021, avec comme conséquence une marge nette (bénéfice) qui continuera de descendre.

Pour l'instant, la Bourse de Casablanca ne semble pas se préoccuper de cette information. Le titre BMCE Bank a aligné 4 progression au cours des cinq dernières séances d'activités sur la place de marché financier marocain. Il a même atteint son niveau le plus haut depuis novembre 2018.

Il faut dire que tout dépendra finalement de la stratégie des investisseurs, selon qu’ils se placent sur le court, le moyen ou le long terme. L’analyse d'Alpha Mena semble avoir été bouclée avant que le groupe marocain, maison mère de Bank Of Africa, n'ai annoncé son plan d'augmentation de capital, avec l'arrivé d'un investisseur étranger, dont on ne connait pas encore l'identité.

Aussi sur certains indicateurs de performance, le groupe fait mieux que l'ensemble du secteur sur le marché marocain. Mais sur d'autres, non seulement il fait moins bien que le secteur, mais en plus, elle est en dessous de sa moyenne des cinq dernières années, selon des données analysées par l'Agence Ecofin.

Idriss linge