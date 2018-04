First City Monument Bank envisage de se lancer dans la banque de détail au Royaume-Uni

(Agence Ecofin) - Le groupe bancaire nigérian First City Monument Bank (FCMB) a annoncé le 6 avril, qu’il envisage de transformer son unité spécialisée dans la banque d’investissement et de financement au Royaume-Uni en une filiale opérant dans la banque de détail. «Nous cherchons à transformer FCMB UK, notre unité de banque de gros en Grande-Bretagne, en une banque de détail pour consolider notre bilan et attirer des clients non-institutionnels.», a déclaré le directeur général du groupe, Ladi Balogun (photo), lors d’une conférence de presse.

Selon lui, la contribution de cette unité britannique au bénéfice du groupe devrait atteindre 500 millions de nairas (1,64 million de dollars) en 2018, contre 300 millions en 2017 (+250% par rapport à 2016).

FCMB a réalisé un bénéfice avant impôt de milliards de nairas (31,83 millions de dollars) en 2017, en hausse de 29,5% par rapport à 2016. Pour 2018, la banque cotée sur le Nigerian Stock Exchange prévoit de réduire son exposition au secteur des hydrocarbures pour se concentrer sur la banque de détail au Nigeria.

«Nous avons décidé de ralentir la croissance des actifs, et de nous concentrer davantage sur la modification de la composition de ces actifs, notamment à travers la sortie de certaines activités pétrolières et gazières en amont.», a souligné M. Balogun, indiquant que la banque ne compte pas procéder à des levées de fonds cette année, en raison du coût élevé des financements.

Lire aussi:

18/02/2016 - Le nigérian First City Monument Bank envisage une expansion en Afrique

27/04/2015 - First Monument City Bank obtient le feu vert de ses actionnaires pour lever 200 millions $

25/07/2014 - Nigeria: FCMB réalise un bénéfice avant impôt en hausse de 5% au premier semestre 2014

26/06/2013 - Nigeria : First City Monument Bank (FCMB) désormais cotée comme holding sur le marché financier de Lagos