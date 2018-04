Le groupe Ecobank a servi de levier pour la mobilisation d’une facilité de 100 millions $ par sa filiale zimbabwéenne

(Agence Ecofin) - Des entités liées au groupe bancaire panafricain Ecobank ont accordé au cours de l’année 2017 une ligne de crédit de 100 millions $ à sa filiale zimbabwéenne. David Whatman, le président du conseil d’administration de l’établissement bancaire précise que les fonds ont servi à financer divers secteurs de l’économie du pays.

« Ecobank Zimbabwe Ltd a accédé à près de 100 millions de dollars de lignes de crédit. Ces financements ont été utilisés pour soutenir l’économie du pays et financer l'importation de carburant, d'engrais, d'équipement minier et d'huiles comestibles », a déclaré M. Whatman.

Ces fonds ont été injectés, alors que le pays continue de faire face à une réelle pénurie de devises étrangères. Le président du conseil d’administration d’Ecobank Zimbabwe pense d’ailleurs que le pays « aura davantage recours aux financements extérieurs pour soutenir son économie ».

En termes de performances financières, Ecobank Zimbabwe appartient à la zone qui couvre l’Afrique centrale, de l’Est et Australe. Le repli des créances douteuses dans des pays comme le Tchad et la République du Congo, et même le Zimbabwe, ont permis à cette région d’exploitation, de terminer 2017 sur un résultat net de 28 millions $ contre 10 millions $ en 2016

Chamberline Moko