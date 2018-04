Le groupe financier kényan I & M Bank Ltd finalise le rachat de la société d’assurance Youjays Insurance Brokers

(Agence Ecofin) - I&M Bank Ltd, le groupe financier basé au Kenya, a annoncé dans une note transmise à la bourse du Kenya avoir finalisé l’opération d’acquisition de la société d’assurance Youjays Insurance Brokers. Cette acquisition s’est déroulée via I&M Insurance Agency Ltd (IMIAL), une des filiales de la banque kenyane.

Elle reste soumise aux approbations réglementaires de l’Autorité de régulation des assurances, de l’Autorité de la concurrence du Kenya et de la Capital Markets Authority, l’agence indépendante chargée de superviser les activités des intermédiaires sur le marché kényan des capitaux.

Kihara Maina (photo), le PDG de I&M Bank a expliqué que cette acquisition contribuera à élargir le portefeuille d’activités de son institution, avec notamment l’offre à sa clientèle, d’une gamme diversifiée de solutions d’assurances. La compagnie Youjays Insurance Brokers qui est en activité depuis 1980 revendique un portefeuille de 400 millions de shillings kenyans en primes d’assurances.

Chamberline Moko