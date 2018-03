Nigéria : La firme de l’ex-champion de boxe sierra léonais Engerton Forster s’offre une banque hypothécaire pour 250 millions $

(Agence Ecofin) - Milost Global, une firme de private equity basée à New York et qui a été fondée par l’ex-champion de boxe sierra léonais Engerton Forster (photo), déboursera 250 millions $ au profit de Resort Savings et Loans, une banque nigériane spécialisée dans les prêts hypothécaires.

100 millions $ seront injectés en apport de fonds propres, tandis que 150 millions $ seront octroyés sous forme de dettes. Olayemi Rabiu, directeur général de Resort Savings & Loans PLC, a déclaré que cet investissement de Milost Global permettra à sa banque « d'assumer le rôle de leader dans le secteur bancaire hypothécaire au Nigeria, dans la région »

L’opération qui doit encore attendre l’approbation des autorités nigérianes compétentes, s’inscrit dans le cadre d’une opération de prospection mené récemment par Milost Global au Nigéria. Fin février dernier, la firme a été annoncée dans un investissement de 350 millions $ au profit de la société pétrolière nigériane Japaul Oil et Maritime Services Plc.

