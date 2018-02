Cote d’Ivoire : Citigroup Côte d’Ivoire accompagnera 260 jeunes entrepreneurs et chercheurs d’emplois

(Agence Ecofin) - La filiale en Côte d’Ivoire du groupe bancaire américain Citigroup accompagnera 260 jeunes ivoiriens dans leur insertion professionnelle.

Ces jeunes ont été sélectionnés dans le cadre du projet Citi Pan African Youth Employment Development (Citi Payed), une initiative visant à accompagner les jeunes dans leur insertion professionnelle.

Les 140 jeunes entrepreneurs et les 120 demandeurs d’emplois retenus, bénéficieront de formations en matière de rédaction de projets et de recherche de financements. A l’issu de ces formations, Citigroup Côte d’Ivoire mettra ces jeunes en contact avec des partenaires qui leur apporteront des financements.

Le projet Citi Payed concerne trois pays en Afrique subsaharienne, notamment le Nigeria, le Kenya et la Côte d’Ivoire. Il s’appuie sur trois axes essentiels qui sont la promotion de l’entreprenariat et de l’accès au financement, la formation et l’insertion professionnelle, les partenariats stratégiques, techniques et financiers.

Chamberline Moko