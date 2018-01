A la fin septembre 2017, l’encours des crédits octroyés par Coris Bank est en hausse de 40%

(Agence Ecofin) - L’encours des crédits accordés par Coris Bank International à sa clientèle, a atteint 497,6 milliards de FCFA au terme du troisième trimestre 2017, peut-on constater dans un document publié par le groupe bancaire basé à Ouagadougou au Burkina Faso. Une position qui se présentait en augmentation de 40,1% comparée à celle de la même période en 2016.

Selon des informations et données rapportées par quelques médias, des responsables de la banque qui est cotée sur la BRVM, ont fait savoir que 60% de leurs prêts était adressés à des petites et moyennes entreprise, et que l’encours des avances consenties à cette catégorie de clients atteignait 307 milliards de FCFA à la fin 2017.

La bonne nouvelle, derrière cette information, c’est que Coris Bank s’est donné la possibilité d’accroître ses revenus d’intérêts, grâce à un placement de crédit supplémentaire de 141,5 milliards de FCFA sur la période.

On a aussi noté une augmentation de 107,1 milliards des dépôts de la clientèle, portant leur encours à 497,3 milliards de FCFA, ce qui a pour conséquence d’accroître les charges d’intérêts.

Dans un tel contexte, son Produit Net Bancaire (qui mesure la marge nette entre les revenus générés et les charges payées sur les activités bancaires) a progressé de seulement 20,7% sur les 9 mois s’achevant en septembre 2017, atteignant 30,6 milliards de FCFA. Le bénéfice net quant à lui est ressorti à 16,8 milliards de FCFA.

Chamberline Moko