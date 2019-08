BGFIBank Europe, chef de file d’un pool de quatre établissements dans le financement de stock de 25M€ pour le compte de la société Unima

(BGFIBank) - En tant que lead, BGFIBank Europe a œuvré cette année à la constitution d’un pool bancaire de premier rang aux côtés des établissements suivants : Crédit Lyonnais, Union de Banques Arabes et Françaises (tous deux Groupe Crédit Agricole), BIC BRED (Groupe BPCE) et ODDO BHF (Groupe financier indépendant franco-allemand).

A travers ce pool, BGFIBank Europe démontre ainsi son expertise en matière de structuration d'opérations internationales.

Le groupe UNIMA, Numéro 1 de la crevette Bio et Label Rouge de Madagascar, évolue dans un environnement international avec une production à Madagascar, des stocks et une usine de cuisson en France, des filiales de commercialisation en France, Monaco, Portugal et Espagne; et nécessite un accompagnement et des instruments financiers sur mesure.

La fidélité renouvelée en 2019, du groupe UNIMA, pionnier en pêche responsable et partenaire WWF, s'inscrit dans une consolidation à long terme des relations avec le Groupe BGFIBank, partenaire de référence du commerce international entre l'Afrique et le monde.

Cette opération rondement menée par le pôle Corporate de la filiale française du groupe BGFIBank laisse entrevoir de nouvelles perspectives aux côtés de ses partenaires de référence.