La CRRH-UEMOA porte son capital social de 9 144 MFCFA à 9 589 MFCFA

(CRRH-UEMOA ) - La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA) a tenu le jeudi 25 avril 2019, sa 10ème Assemblée Générale Ordinaire et sa 8ème Assemblée Générale Extraordinaire dans les locaux de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) à Lomé au Togo, sous la Présidence de Monsieur Paul DERREUMAUX, Président du Conseil d’Administration de la CRRH-UEMOA.

Ont également pris part aux sessions, Monsieur Christian ADOVELANDE, Président de la BOAD et Administrateur de la CRRH-UEMOA, Monsieur Abdoulaye FALL, Vice-Président en charge des Opérations, représentant permanent de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC) au Conseil d’Administration de la CRRH-UEMOA, Madame Yakhara SEMBENE représentant de la Société Financière Internationale (SFI), Monsieur Christian AGOSSA, Directeur Général de la CRRH-UEMOA et plusieurs autres actionnaires ou leurs représentants.

L’Assemblée Générale Extraordinaire a procédé à l’actualisation des Statuts de la CRRH-UEMOA, et a décidé de la réduction à trois (03) ans de la durée du mandat des Administrateurs. Elle a également approuvé l’augmentation du capital de la CRRH-UEMOA par émission de 44 500 actions nouvelles décidée le 07 janvier 2019 par le Conseil d’Administration en application partielle de la délégation de pouvoirs consentie par l’Assemblée Générale Extraordinaire le 12 avril 2018, pour une augmentation de capital à concurrence de 2 000 MFCFA sur une période de 24 mois avec reddition de compte. Cette opération porte le capital social de la CRRH-UEMOA de 9 144 MFCFA à 9 589 MFCFA.

L’Assemblée Générale Ordinaire a approuvé les comptes de la CRRH-UEMOA pour l’exercice 2018 avec un résultat net de 1 009 MFCFA, et décidé de son affectation en réserves et report à nouveau. Elle a en outre reconduit pour un mandat de trois (03) ans, les Commissaires aux Comptes KPMG Côte d’Ivoire et MAZARS Côte d’Ivoire en qualité de titulaires, AAC Deloitte Togo et SEC DIARRA en qualité de suppléants.

Au titre de la gouvernance, l’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir pris acte de l’échéance du mandat de neuf (09) des onze (11) Administrateurs, a renouvelé pour trois (03) ans les mandats des Administrateurs de la BOAD, de la BIDC et de Shelter Afrique. Elle a également, conformément aux exigences des récentes Circulaires de la Commission Bancaire de l’UMOA, procédé à la nomination de quatre administrateurs indépendants, Messieurs Paul DERREUMAUX, Younoussi TOURE, Magloire SOSSOUVI et Dontou DEROU. Ces nominations seront effectives après l’approbation de la Commission Bancaire, conformément à la règlementation.

L’Assemblée Générale Ordinaire a enfin autorisé au titre du programme d’activités 2019 de la CRRH-UEMOA, l’émission d’obligations par appel public à l’épargne sur le marché financier régional, à concurrence de soixante milliards (60.000.000.000) de FCFA, pour le refinancement de prêts au logement consentis par les banques actionnaires.

A propos de la CRRH-UEMOA

La CRRH-UEMOA est une initiative régionale en faveur d’un meilleur financement de l’habitat dans les pays de l’UEMOA. Son actionnariat est constitué de 54 banques commerciales de l’Union ; de la BOAD, première institution de financement à long terme de l’UEMOA ; de la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC), institution de financement à long terme de la CEDEAO ; de Shelter Afrique, institution continentale dédiée à la promotion et au financement de l’habitat en Afrique et de la Société Financière Internationale (SFI), filiale du groupe de la Banque Mondiale pour le financement du secteur privé. La CRRH-UEMOA offre aux établissements de crédit de l’UEMOA, la possibilité d’accéder à des ressources longues sur le marché financier de l’Union, pour le refinancement des prêts à l’habitat consentis à leurs clients, à des taux plus compétitifs.

En 2018, la CRRH-UEMOA a mobilisé un total de 79 Milliards FCFA portant à 200.3 Milliards FCFA le montant total des ressources mobilisées par l’institution en presque sept années pour le refinancement de prêts au logements consentis par 35 banques actionnaires couvrant les 08 pays de l’UEMOA.

La CRRH-UEMOA est notée depuis 2015 par l’agence Bloomfield Investment Corporation. En 2018, elle a obtenu, la note de AA+ à long terme, avec perspective stable, contre AA avec une perspective stable en 2017. Ces notes font de la CRRH-UEMOA, l’un des placements les plus sûrs de l’UEMOA.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.crrhuemoa.org.





