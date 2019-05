Kenya: Shelter Afrique investit dans une société de refinancement hypothécaire

(Agence Ecofin) - Shelter Afrique, une institution multilatérale en charge du financement du logement en Afrique, a injecté 200 millions de shillings kényans (2 millions de dollars) dans le capital de Kenya Mortgage Refinance Corporation (KMRC), une société kényane de refinancement hypothécaire qui a pour mission d’augmenter l’offre de logements abordables dans le pays.

«Nous sommes encouragés par la création de la Kenya Mortgage Refinance Corporation qui contribuera à réduire les risques supportés par les banques commerciales, les institutions de microfinance et les sociétés d'épargne et de crédit engagées dans le financement hypothécaire à long terme et à moindre coût.», a déclaré le directeur général de Shelter Afrique, Andrew Chimphondah (photo), cité par le journal économique kényan, Business Daily.

Kenya Mortgage Refinance Corporation, qui vient d’obtenir un agrément de la Banque centrale kényane, compte parmi ses actionnaires la Banque mondiale (160 millions de dollars), le gouvernement kényan ainsi que plus de 20 banques commerciales locales. La société de refinancement hypothécaire devrait également lever des fonds sur les marchés, y compris des titres de dette adossés à des hypothèques. Les fonds levés seront ensuite prêtés aux banques, qui utiliseront leurs contrats de prêts hypothécaires avec des clients comme garantie.

Le Kenya souffre d’un déficit de logements de 200 000 unités par an. Ce déficit, qui devrait atteindre la barre des 300 000 logements par an à partir de 2020, a poussé le président Uhuru Kenyatta à inscrire l’amélioration de l’offre de logements abordables parmi les quatre priorités de son deuxième mandat.

