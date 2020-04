La question des dividendes souffle du chaud et du froid sur les banques cotées en Afrique du Sud

(Agence Ecofin) - La question relative à la distribution des dividendes fait souffler du chaud et du froid sur les actions des banques cotées sur le Johannesburg Stock Exchange. Lundi 6 avril 2020, le régulateur local du secteur bancaire a émis un avis non contraignant invitant les banques à ne pas distribuer de dividendes et autres bonus sur les revenus qui seront générés en ces moments marqués par la pandémie de covid-19.

Cette position a réjoui les investisseurs. Mardi 7 avril, l'ensemble des banques et institutions financières apparentées qui sont cotées sur le marché financier sud-africain ont vu la valeur de leurs actions augmenter. La plus forte progression a été observée chez Nedbank (+13,4%). Une solide tendance vers le haut a aussi été observée pour la valeur des actions de Standard Bank et Absa Group.

Suite à la sortie du régulateur, plusieurs de ces banques ont communiqué sur leurs politiques de dividendes et de bonus. Pour la grande majorité, il est apparu que l’argument du besoin de consolider les ressources invoquées par la Banque centrale avait tout son sens. Ainsi il est largement admis dans le secteur que les fins d’exercices à suivre ne se solderaient pas par des distributions de dividendes.

Ce mercredi 8 avril, la plupart des banques avec plus de 1,5 milliard $ de capitalisation ont vu leurs actions débuter en baisse, à l'exception de celles de Nedbank qui ont modestement progressé (+0.69%).

Les enjeux sont de taille pour toutes les parties. Il y a d'une part, le fait que plusieurs des banques cotées aient déjà annoncé des dividendes et que les actionnaires soient dans l'attente. De l'autre côté, il y a une sorte de responsabilité sociétale qui invite à la décence. En effet, la Banque centrale d'Afrique du Sud a apporté un assouplissement à sa rigide politique monétaire. Cela a eu pour effet de libérer 540 milliards de rands (29,6 milliards $) de ressources supplémentaires aux banques.

Dans tous les cas, les 4 plus grosses banques du pays qui sont suivies par l'Agence Ecofin (Standard Bank, FirstRand Bank, Absa Group et Nedbank) distribueront bel et bien des dividendes dans les prochains jours, pour un total avant impôts de 1,4 milliard $. Les banques d'investissement qui sont présentes au capital de ces institutions devraient s'en sortir avec une cagnotte de 43,3 millions $, dont 28,7 millions $ pour l'américain JP Morgan qui s'y offre la part du lion (66%) des rémunérations réservées à cette catégorie d'investisseurs.

Idriss Linge