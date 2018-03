L'américain Mastercard s'offre la fintech Oltio, conjointement détenue par les groupes sud-africains Standard Bank et MTN

(Agence Ecofin) - Le groupe américain Mastercard qui est spécialisé dans les systèmes de paiement digitaux, a finalisé l'acquisition d'Oltio, une fintech fondée en 2004 par les groupes sud-africains Standard Bank et MTN, et qui est spécialisée dans la gestion des systèmes de paiement, aussi bien pour le mobile money que pour les services de banque digitale

Mastercard compte s'appuyer sur l'efficacité éprouvée des solutions d'Oltio, pour améliorer l'ensemble de son système de paiement via son service Masterpass.

Le projet est de parvenir à faciliter des systèmes de paiement entre des individus. Le groupe n'a cependant pas donné de détails sur le montant et les clauses de la transaction.

« En combinant notre expertise, nos technologies et notre portée communes, nous pouvons combler le fossé entre les économies de la région, qui reposent encore sur le cash, et l'avenir que représente le numérique, en faisant profiter les avantages du paiement digital à plus de personnes et des entreprises. » précise le groupe.

Idriss Linge