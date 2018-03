Nouvelle annonce d’expansion en Afrique subsaharienne pour le groupe financier égyptien EFG Hermes en 2018

(Agence Ecofin) - EFG Hermes, le groupe financier coté le plus important d'Egypte, et l'un des plus importants au Moyen-Orient, prévoit de se renforcer en Afrique subsaharienne au cours de cette année 2018. « Nous essayons de nous reinventer sur un ou deux front », a fait savoir Karim Awad, le directeur général de l'entité financière, en marge d'un événement qui se déroulait lundi 5 mars à Dubaï, aux Emirats Arabes Unis.

En 2017, la banque d'investissement égyptienne a posé ses valises pour la première fois dans la région, en obtenant une licence d'intermédiaire en bourse au Kenya. Le secret sur la nouvelle expansion subsaharienne semble bien gardé. « Nous ne pouvons encore dévoiler lequel des marchés ce sera », a fait savoir Mr Awad.

Selon une information rapportée mi-2017 par Reuters, à côté du Kenya, où les choses avançaient bien pour EFG Hermes, le deuxième pays ciblé par la banque égyptienne était le Nigéria. Si l'économie la plus peuplé d'Afrique a connu des balbutiements fin 2016 et début 2017, elle a terminé l'année sur une note plus positive.

De manière plus officielle, la banque égyptienne a expliqué dans sa note de résultat pour le compte du troisième trimestre 2017, qu'elle envisageait une expansion de sa branche analyse et investissement dans des pays comme L'Ouganda, le Nigéria et la Tanzanie, en plus du Kenya. Reste désormais à savoir quel sera ce prochain pays sur la liste.

Idriss Linge