Maroc : la Banque Islamique de Développement annonce le lancement d’un fonds de soutien à l’innovation.

(Agence Ecofin) - La Banque Islamique de Développement (BID) lancera en avril 2018 un fonds appelé « Transform », et qui sera dédié aux startups et PME marocaines. Ce fonds vient en appui à la plateforme lancée par l’institution le 6 février au Maroc, avec pour objectif promouvoir l’innovation et les opportunités qui s’en dégageront.

Avec un capital ciblé à 500 millions $, le fonds Transform fournira des capitaux de démarrage nécessaire pour les projets porteurs. Les PME et startups innovantes en bénéficieront pour mettre sur pied leurs projets d’entreprise et donner ainsi vie à leurs idées.

« Grâce à Transform, les idées novatrices deviennent des solutions de développement concrètes, lesquelles aideront à remédier aux problèmes de développement et à autonomiser les communautés… Transform peut financer la commercialisation de la technologie développée au moyen de partenariats durables entre chercheurs et entrepreneurs », a révélé un responsable de la BID.

Notons que la plateforme « Engage » lancée également par la BID servira à mettre en relation les porteurs d’idées, tels que les entreprises, les startups, les PME, avec des experts qui accompagneront ces entreprises dans la formulation et l’élaboration de leurs idées de projet.

Chamberline Moko