Le Groupe BGFIBank optimise en profondeur son architecture réseau

(BGFIBank) - Le monde des Services Financiers a fortement évolué ces dernières années : évolution des usages clients, installation du Digital Banking, intensification de la règlementation, déploiement géographique, concurrence de nouveaux acteurs...

Dans cet environnement en mouvement perpétuel où les acteurs doivent se différencier, la maîtrise et l’exploitation des données sont des facteurs clés et imposent des choix technologiques structurants, en particulier pour proposer des services sur des zones peu accessibles.

Pour répondre à ces mutations, le Groupe BGFIBank a cru nécessaire de faire évoluer ses infrastructures de connectivité. En effet, la nouvelle infrastructure réseau permet désormais une gestion optimale de la bande passante disponible rendant moins complexe l’utilisation de nos outils et donc de garantir un niveau de sécurité suffisant pour les nouvelles exigences.

La refonte de cette infrastructure réseau a donc été engagée pour répondre aux 3 enjeux principaux imposés par ces mutations :

Améliorer la productivité, en upgradant les performances du réseau par une optimisation de la bande passante ; Simplifier la gestion des applications critiques en mutualisant leur gestion et en centralisant le système d’information ; Sécuriser nos solutions de connectivité, en redondant l’infrastructure avec des systèmes de bascule automatique efficaces et adaptés.

Pour mener à bien cette refonte, le Groupe BGFIBank a décidé de confier à son partenaire SONEMA le design, la mise en œuvre et la maintenance d’une nouvelle architecture réseau. SONEMA accompagne le Groupe BGFIBank depuis plus de 15 ans sur ses projets de connectivités internationales et domestiques.

Après une phase d’étude et d’analyse des composantes et besoins locaux, SONEMA a permis la mise en place d’une solution Hybride (Terrestre et Satellite) et une mise en œuvre en deux phases.

Dans un premier temps, il s’agira de centraliser l’architecture sur les deux (2) zones CEMAC et UEMOA hébergeant les Datacenters du Groupe. SONEMA a ainsi mis en place une infrastructure satellitaire dédiée, n’utilisant qu’un satellite unique, sur les sites de Libreville au Gabon et d’Abidjan en Côte d’Ivoire.

La mise en place de cette nouvelle architecture est accompagnée par l’activation d’une fonction de gestion dynamique de la bande passante Satellite appelée « Vipersat », permettant la création d’un pool de bande passante alloué dynamiquement aux différentes agences pour leur permettre d’augmenter de manière temporaire la bande passante utilisable en cas de nécessité.

A l’issue de cette première phase, les deux zones UMEOA et CEMAC disposeront d’une connectivité satellitaire optimum, avec une allocation dynamique de la bande passante et un partage du débit sur tout le périmètre permettant des systèmes de bascule automatique entre les filiales et les Datacenters.

« Cette infrastructure permet ainsi une mutualisation de nos services, applications métiers et une réplication sécurisée de nos données. A la fin du projet, le Groupe BGFIBank disposera ainsi d’un réseau de dernière génération, apte à supporter les nouveaux enjeux de notre développement. Cette infrastructure, sécurisée et évolutive, permet d’accompagner notre positionnement de banque leader en Afrique, en permettant à nos collaborateurs d’être plus efficaces et disponibles pour nos clients » précise Henri Claude OYIMA, Président Directeur Général du Groupe BGFIBank.