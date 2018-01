Nigeria : les banques commerciales commencent à alimenter un fonds 73,2 millions $ au profit des PME

(Agence Ecofin) - Depuis le 1 er janvier 2018, les banques commerciales opérant au Nigéria ont commencé à apporter leurs contributions à un fonds de 26,4 milliards de Nairas (73,2 millions $), qui sera destiné au financement de petites et moyennes entreprises (PME) du pays.



Ces ressources viennent renforcer l’Agriculture and Small and Medium Enterprises Investment Scheme (AGSMEIS), un programme mis en place en février 2017 par le comité de banques de la Central Bank of Nigeria (CNB).

Les prêts seront accordés à un taux d’intérêt de 5 % et les délais de remboursement iront jusqu’à 7 années. Les personnes à faible revenu, propriétaires de PME et exclus du financement des banques classiques sont habiletés à recevoir ces financements.



Godwin Emefiele (photo), gouverneur de la CBN a fait savoir que ces micro-crédits qui seront accordés en tranches de 100 000, 200 000, et 500 000 Nairas, seront complétés par des ressources financières qui soutiendront le démarrage des activités des organisations bénéficiaires.

Chamberline Moko