Le secteur des sociétés financières débute dans le vert sur la Bourse d'Abidjan, tiré par la performance du groupe Ecobank

(Agence Ecofin) - Le secteur des sociétés financières cotées sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l'UEMOA, a débuté l'année 2018 dans le vert, porté par la belle progression (+11,76%) des actions du groupe Ecobank Transnational Incorporated, durant la première semaine de transactions.

Le signal donné par le marché avec cette progression reste difficile à décrypter, surtout sur cette bourse, où il existe une relative asymétrie d'information, entre les décisions d'investissement et les informations de sociétés cotées. Le groupe bancaire basé à Lomé, au Togo, n'a pourtant pas émis une information particulière pouvant justifier une attente particulière.



Notons que l'année 2018 débute pour les banques de la Bourse d’Abidjan, en même temps que l’entrée en vigueur une nouvelle régulation pour le secteur bancaire en zone UEMOA (Bâle II et Bâle II). Au delà de l'encadrement plus strict que cela impliquera dans l'octroi des crédits, les nouvelles normes auront un coût d'implémentation en terme d'infrastructures et de recrutement de consultants. Toute chose qui, en 2018, impacteront sur les revenus des banques de l'UEMOA, dont celles présentes sur le marché financier régional.



Idriss Linge