Ralentissement de la croissance du résultat net de Société Générale en Côte d'Ivoire à la fin du troisième trimestre 2017

(Agence Ecofin) - La filiale en Côte d'ivoire du groupe français Société Générale (SGBCI), a déclaré un bénéfice net de 30,89 milliards de FCFA (55,6 millions $) au terme des 9 mois s'achevant le 30 septembre 2017. Cela représente en valeur relative, une hausse de 16% en comparaison à celui de la même période en 2016 et un bénéfice additionnel en valeur absolue de 4,15 milliards de FCFA.

Si cette performance est encourageante, elle s’inscrit cependant dans un certain ralentissement, lorsqu’on la compare à celle de la fin du premier semestre (six premiers mois) 2017. Le bénéfice net de 23,4 milliards de FCFA, était en hausse de 27% en valeur relative et de 5 milliards de FCFA en valeur absolue. Ce ralentissement s’observe aussi par rapport à la fin du troisième trimestre 2016, lorsque le résultat net de la banque avait progressé de 19% par rapport à celui de l’année 2015.

Le groupe n'a pas donné de détails sur les facteurs qui ont soutenu cette évolution. La marge nette des neuf premiers mois de 2017 est présentée comme étant la conséquence directe d'un produit net bancaire (revenus nets des intérêts et des commissions) de 80,8 milliards de FCFA, et d'un résultat avant impôt de 36,5 milliards de FCFA.

Mais dans un rapport récent produit par la commission bancaire de l'UEMOA, et qui couvre la période de régulation durant les trois ans s'achevant en 2016, on note que la part dans le produit net bancaire, générée par les opérations avec la clientèle, a progressivement baissé en Côte d'ivoire, passant de près de 60% en 2014 à seulement 54% à la fin 2016.

Une situation qui survient dans le contexte d’une hausse des charges d’intérêts versés sur les dépôts bancaires et d’une légère baisse des taux d’intérêts applicables sur les prêts accordés à l’économie. Il n'est pas exclu, que la SGBCI qui est le leader bancaire dans la première économie de l'UEMOA, ait connu la même évolution des tendances dans la constitution de son PNB.

Idriss Linge