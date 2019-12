Burkina Faso : Wizall, filiale du groupe BCP, lance Wizall Money, une solution de mobile money 100% inclusive

(BANQUE ATLANTIQUE) - Onze mois après la prise de participations majoritaire du groupe Banque Centrale Populaire (BCP) dans le capital de Wizall, la start-up spécialisée dans les paiements électroniques, a officiellement lancé ses activités au Burkina Faso, au cours d’une cérémonie officielle à Ouagadougou, en présence de ses actionnaires, de plusieurs invités de marques et des médias.

A cette occasion, MM. Sébastien Vetter, Cofondateur-Directeur Général Groupe et Abdoul Kader Sawadogo, Directeur Général de Wizall Burkina Faso, ont présenté la vision ainsi que les innovations importantes qui marqueront la présence de la filiale du groupe BCP au Burkina Faso et dans la sous-région.

Avec un modèle économique disruptif, basé sur une stratégie B to B to C, Wizall Money cible principalement les entreprises, les ONG et les administrations leur proposant une interface dédiée pour des opérations de paiement, notamment des salaires, des bourses d’étude ou des allocations mais aussi de collecte.

Cette solution de paiement, 100% inclusive, ne nécessite ni ouverture de compte bancaire, ni abonnement ou forfait mobile auprès d’un opérateur de téléphonie. Elle fonctionne avec tous les opérateurs télécoms.

Wizall Money révolutionne ainsi le Mobile money avec la première solution 100% gratuite pour l’utilisateur final, exempt de frais sur les opérations de retraits, de paiements ou de transferts d’argent.

La start-up enregistre aussi ses premiers succès commerciaux notamment, auprès d’une société privée d’intérim qui utilise la solution Wizall Money pour le paiement des salaires du personnel non bancarisé ou encore avec un transporteur logisticien qui s’appuiera sur le réseau Wizall Money pour accélérer la collecte des paiements en espèces de ses nombreux clients.

« En intégrant un groupe BCP, leader au Maroc et dans le top 10 des banques Africaines, Wizall Money ambitionne maintenant de propulser son modèle sur l’ensemble du continent. Après le Sénégal et la Côte d’Ivoire, l’entreprise compte s’implanter progressivement dans les autres pays de l’espace UEMOA. La volonté d’un ancrage fort au Burkina Faso a conduit le groupe à nommer Abdoul Kader SAWADOGO, à la fonction de Directeur Général de Wizall Burkina Faso ». A déclaré Sébastien Vetter Cofondateur et Directeur Général du groupe Wizall.

A PROPOS DE WIZALL

Fondée au Sénégal en 2015 par Sébastien VETTER et Ken KAKENA, Wizall Money, filiale du Groupe Banque Centrale Populaire, a développé en 4 ans un modèle de croissance rapide et innovant dans le secteur des paiements électroniques et du mobile money. En réponse aux besoins grandissants de bancarisation et d’accès à des services financiers de proximité, la vision novatrice de Wizall Money a d’abord séduit le Groupe Total, leader de la distribution de produits pétroliers, marquée par une prise de participations au capital de la start-up et un investissement de plusieurs milliards de FCFA sur la solution en 2015. Wizall a ensuite lancé une levée de fonds auprès du groupe Banque Centrale Populaire (BCP), maison mère des établissements Banque Atlantique, qui est devenu en décembre 2018, son actionnaire de référence suite à une prise de participation majoritaire au capital de la start-up. Wizall enregistre déjà un développement réussi au Sénégal avec 100 000 transferts par mois, 60 000 comptes clients, 3 milliards de CFA mensuellement en circulation sur la plateforme et dispose d’une équipe de 60 collaborateurs. Après la Côte d’Ivoire et le Burkina Faso, le déploiement de la solution Wizall Money se poursuivra au Mali puis dans d’autres pays de l’Afrique de l’Ouest.